Tỷ giá USD/VND giảm đồng loạt

Sáng 18/9, giá bán USD giảm mạnh tại các kênh giao dịch, tuy nhiên giá bán tại các ngân hàng thương mại hiện vẫn neo ở mức kịch trần Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Giá bán USD trong nước suy yếu sau khi Fed giảm lãi suất. Ảnh: Nam Khánh.

Trong phiên giao dịch hôm nay (18/9), tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 25.186 đồng/USD, giảm 12 đồng so với phiên giao dịch liền trước.

Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 23.927 đồng/USD và 26.445 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.977 - 26.395 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại quốc doanh, giá giao dịch đồng bạc xanh sáng nay cũng ghi nhận xu hướng giảm theo tỷ giá trung tâm. Trong đó, Vietcombank niêm yết giá mua - bán ngoại tệ này ở mức 26.155 - 26.445 đồng/USD, tức giảm 8 đồng ở chiều mua và 12 đồng ở chiều bán so với hôm qua.

Tương tự, VietinBank và BIDV cũng đồng loạt neo giá bán ngoại tệ này giảm so với phiên liền trước, phổ biến mua vào trong khoảng 26.185-26.189 đồng/USD, trong khi giá bán ra niêm yết ở 26.445 đồng/USD.

Dù cùng giữ xu hướng giảm so với phiên liền trước, giá bán USD tại các ngân hàng quốc doanh kể trên chủ yếu vẫn duy trì ở mức kịch trần NHNN cho phép.

Cũng trong sáng nay, các ngân hàng thương mại tư nhân lớn như Techcombank, ACB, MB, HDBank, Eximbank, SHB, VPBank hay Sacombank... đều giảm giá bán USD so với hôm qua, nhưng vẫn ở mức trần nhà điều hành cho phép.

Giá mua vào đồng bạc xanh tại các ngân hàng này hiện phổ biến dao động quanh vùng 24.662-26.103 đồng/USD, trong khi giá bán ở mức 26.445 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD cũng hạ nhiệt sáng nay. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội chấp nhận giao dịch đồng bạc xanh phổ biến quanh mức 26.440 - 26.540 đồng/USD, tức giảm 10 đồng so với hôm qua.

Đà giảm tỷ giá USD/VND kể trên diễn ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định cắt giảm 0,25% lãi suất, đưa mức lãi suất liên bang về 4-4,25%. Đây là lần giảm lãi suất đầu tiên của ngân hàng trung ương Mỹ kể từ tháng 12 năm ngoái.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, NHNN cũng đã áp dụng các biện pháp can thiệp bao gồm bán ngoại tệ và điều chỉnh lãi suất huy động VND.

Ông Đinh Đức Quang - Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam cho rằng trong tháng 8 vừa qua, Đồng Việt Nam đã suy yếu xuống mức thấp kỷ lục 26.436 đồng/USD, tương ứng mức giảm 3,4% tính từ đầu năm và đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp mất giá.

Tuy nhiên, nhìn chung trong 5 năm, giá trị Đồng Việt Nam mới giảm khoảng 14% so với USD, tức bình quân 2-3%/năm. Ông Quang khẳng định đây là mức trung bình so với khu vực, thậm chí JPY đã giảm 30% trong giai đoạn này. Tương tự, KRW cũng giảm 20%, IDR giảm 15%..., duy có THB và MYR không biến động nhiều.

Theo dự báo của chuyên gia UOB, trong bối cảnh Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, Đồng Việt Nam sẽ tăng giá từ cuối năm nay. Trong đó, tỷ giá USD/VND dự kiến ở mức 26.300 đồng/USD vào quý IV/2025, 26.200 đồng/USD vào quý I/2026, 26.100 đồng/USD vào quý II/2026 và giảm về 26.000 đồng/USD vào quý III/2026.