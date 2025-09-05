Hôm nay (5/9), nhiều ngân hàng niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần, giá USD trên thị trường tự do tiến sát 27.000 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước hôm nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.248 đồng/USD. Với biên độ +/-5%, các ngân hàng được niêm yết giá mua - bán USD trong biên độ 23.986 đồng/USD - 26.510 đồng/USD.

Nhiều ngân hàng niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần. Cụ thể, giá USD hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank ở mức 26.160 - 26.510 đồng/USD.

Sacombank cũng niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần: 26.510 đồng/USD, mua vào 26.200 đồng/USD.

Tương tự, Agribank hiện mua vào 26.200 và bán ra ở ngưỡng 26.510 đồng/USD, tăng 20 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với cập nhật phiên gần nhất.

Trong khi đó, VietinBank công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.220 - 26.510 đồng/USD, tăng 20 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán.

Nhiều ngân hàng niêm yết giá bán USD kịch trần.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.120 - 26.510 đồng/USD, tăng 5 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với phiên gần nhất.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.510 đồng/USD, đi ngang cả hai chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.060 và bán ra ở mức 26.500 đồng/USD, đi ngang chiều mua và giảm 5 đồng chiều bán so với sáng qua.

Giá USD bán ra trên thị trường tự do hôm nay đã lên 26.976 đồng/USD, giá mua vào 26.876 đồng/USD.

Tính từ đầu năm đến nay, giá USD bán ra tại ngân hàng đã tăng gần 3,8%. Trong nhiều phiên cuối tháng 8, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm, kéo theo việc USD bán ra tại các ngân hàng nhanh chóng chạm trần.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), mức tăng tỷ giá từ đầu năm chủ yếu xuất phát từ ba nguyên nhân: chính sách tiền tệ nới lỏng và mặt bằng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; rủi ro liên quan đến thuế quan làm gia tăng nhu cầu dự trữ ngoại tệ; cùng với áp lực từ việc giá vàng tăng mạnh và xu hướng mạnh lên của các đồng tiền khác.

Trong khi đó, Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, tỷ giá USD/VND tăng, dù đồng USD giảm mạnh trên thị trường quốc tế, phần lớn do các yếu tố nội tại trong nước. Tỷ giá chịu áp lực một phần do Kho bạc Nhà nước tiếp tục chào mua USD từ các ngân hàng thương mại, làm hạn chế nguồn cung ngoại tệ.

Bên cạnh đó nhu cầu ngoại tệ từ doanh nghiệp tăng trong bối cảnh thương mại toàn cầu bất ổn. Ngoài ra, việc lãi suất VND liên ngân hàng giảm sâu đã khiến chênh lệch lãi suất VND - USD đảo chiều âm mạnh, gây thêm áp lực lên tỷ giá.