Chi tiết bảng giá đất mới trình HĐND TP.HCM

Dự thảo bảng giá đất lần đầu sẽ được HĐND TP.HCM xem xét tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra vào ngày 26/12 tới.

UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP dự thảo bảng giá đất lần đầu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mới đây, UBND TP.HCM có tờ trình gửi HĐND TP về dự thảo bảng giá đất lần đầu, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Bảng giá đất này sẽ được HĐND TP.HCM xem xét tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra vào ngày 26/12 tới.

Theo tờ trình, giá đất trồng cây lâu năm tại khu vực I được đề xuất cao nhất khoảng 625.000 đồng/m2 và thấp nhất là 400.000 đồng/m2, đều thấp hơn khoảng 23% so với các mức giá tương ứng tại bảng giá đất ban hành theo Quyết định 79/2024 của UBND TP.HCM (cũ).

Ở khu vực II, giá đất trồng cây lâu năm dao động 320.000-500.000 đồng/m2, thấp hơn khoảng 36-58% so với bảng giá đất hiện hành của TP.HCM (cũ). Tuy nhiên, nếu so với bảng giá đất tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nhiều vị trí có mức giá tiệm cận, thậm chí cao hơn khoảng 11-19%.

Tại khu vực III, giá đất trồng cây lâu năm được đề xuất khoảng 256.000-400.000 đồng/m2, tiếp tục giảm khoảng 47% so với bảng giá đất hiện hành của TP.HCM (cũ), nhưng cao hơn khoảng 5-60% so với bảng giá đất của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tùy vị trí.

Riêng khu vực IV (tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), giá đất trồng cây lâu năm được đề xuất 205.000-320.000 đồng/m2.

Với đất trồng cây hàng năm, xu hướng điều chỉnh tương đồng với đất trồng cây lâu năm. Tại khu vực I, giá được đề xuất khoảng 320.000-500.000 đồng/m2, tương ứng giảm khoảng 26-41% so với bảng giá đất hiện hành.

Ở khu vực II, III và IV, giá đất trồng cây hàng năm dao động 165.000-400.000 đồng/m2. Trong đó, một số khu vực thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có mức giá tiệm cận hoặc được điều chỉnh tăng khoảng 1-1,9 lần so với hiện hành, trong khi phần lớn khu vực ở TP.HCM (cũ) đều điều chỉnh giảm.

Đối với giá đất ở, tại địa khu vực TP.HCM cũ (khu vực I), giá cao nhất được đề xuất là 687,2 triệu đồng/m2, áp dụng cho các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Mức giá thấp nhất là 2,3 triệu đồng/m2 (khu dân cư Thiềng Liềng, thuộc huyện Cần Giờ cũ).

Trong khi đó, đường Trần Bình Trọng có mức điều chỉnh tăng cao nhất, gấp 1,65 lần bảng giá hiện hành. Một số khu vực khác giữ nguyên mức giá.

Tại khu vực Bình Dương cũ (khu vực II), mức giá đất ở cao nhất 89,6 triệu đồng/m2 (đường Bác Sĩ Yersin, đường Bạch Đằng) và giá thấp nhất là 1,3 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, tại khu vực này có tuyến đường ghi nhận hệ số tăng cao nhất lên tới hơn 8 lần so với bảng giá hiện hành (đường ĐH.505).

Tại địa bàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (khu vực III), giá đất ở cao nhất là hơn 49,4 triệu đồng/m2 (đường Thùy Vân) và thấp nhất là hơn 1,8 triệu đồng/m2.

Đối với đất thương mại, dịch vụ, khu vực I (TP.HCM cũ) cũng có mức đỉnh điểm là 573,6 triệu đồng/m2 tại các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi.

Tại Bình Dương cũ, giá cao nhất cho loại đất này là 53,8 triệu đồng/m2 và tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là hơn 89,6 triệu đồng/m2 (đường Thùy Vân).

Về đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải thương mại, dịch vụ), giá cao nhất tại khu vực 1 là 81,1 triệu đồng/m2. Mức giá trần tại khu vực 2 là 44,8 triệu đồng/m2 và khu vực 3 là hơn 4,7 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất mới sẽ là căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế, lệ phí liên quan; tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất...