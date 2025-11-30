Bảng giá đất TP.HCM: Nhiều khu vực ở Cần Giờ dự kiến tăng mạnh

Giá đất trên nhiều tuyến đường trọng yếu ở Cần Giờ được đề xuất tăng 10-20% trong bảng giá đất áp dụng từ 2026. Bất động sản ở đây đang trở nên sôi động nhờ loạt dự án hạ tầng, đô thị mới.

Giá đất Cần Giờ biến động mạnh trong nửa năm qua nhờ thông tin loạt dự án lớn đang và sắp triển khai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa trình dự thảo bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026, trong đó đáng chú ý là mức giá đất tại huyện Cần Giờ được đề xuất tăng khoảng 10-20% so với bảng giá hiện hành.

Đoạn từ Cầu Đò Đồng Hòa đến Duyên Hải tăng từ 6,9 triệu đồng/m2 lên 8,3 triệu đồng/m2, tương đương tăng hơn 20%; đoạn Bến Đò Đồng Tranh đến Duyên Hải tăng gần 21%.

Các tuyến đường trọng yếu nối khu dân cư và cảng biển như Duyên Hải - Tắc Xuất hay Tắc Xuất - Giồng Cháy đều dự kiến tăng trên 20%. Một số tuyến khác như Rừng Sác đoạn Phà Bình Khánh tăng gần 12%, Tam Thôn Hiệp - Rừng Sác tăng 19%...

Cần Giờ cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km. Thời gian qua, nhiều dự án hạ tầng được đề xuất xây dựng để tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm TP.HCM và Cần Giờ như cầu Cần Giờ, tuyến metro tốc độ cao, nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường vượt biển Cần Giờ...

Đáng chú ý nhất là dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (tên thương mại Vinhomes Green Paradise) do Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 2.900 ha, hướng tới đón 8,9 triệu lượt khách mỗi năm. Kể từ khi Vingroup khởi công dự án vào tháng 4 năm nay, giá rao bán đất nền tại khu vực này đã tăng 30-50%. Những lô có vị trí đẹp thậm chí được rao giá tăng gấp đôi chỉ sau vài tháng.

Từ ngày 1/7, TP.HCM mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất cùng tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, với 168 xã, phường, đặc khu. Hiện, TP.HCM mới vẫn áp dụng 3 bảng giá đất cũ của 3 địa phương trước sáp nhập, thời hạn đến hết ngày 31/12.

Hồi tháng 9, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết bảng giá đất mới được xây dựng theo hướng phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực, đồng thời khắc phục những hạn chế của bảng giá hiện hành và hỗ trợ tốt hơn cho công tác quản lý đất đai, thu hút đầu tư và điều tiết kinh tế.

Bảng giá đất sẽ là căn cứ để tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, xác định nghĩa vụ tài chính khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng; tính tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng; xác định mức lệ phí, mức xử phạt và tiền bồi thường trong lĩnh vực đất đai; cũng như làm cơ sở xây dựng giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trong trường hợp giao đất không qua đấu giá.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đối với khu vực TP.HCM cũ, dữ liệu giao dịch tương đối đầy đủ nên dự thảo lần này chủ yếu điều chỉnh để bảo đảm mặt bằng giá đồng đều giữa các tuyến, không làm tăng so với bảng giá đang áp dụng.