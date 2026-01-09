Trung Quốc 'gây choáng' với công nghệ lưới điện mới

Trung Quốc vừa công bố một bước tiến lớn trong công nghệ lưới điện thông minh với tốc độ khắc phục lỗi nhanh kỷ lục so với trước đây.

Trung Quốc sở hữu công nghệ lưới điện thông minh có khả năng xử lý sự cố thần tốc. Ảnh: Global Times.

Theo Science and Technology Daily, công nghệ mới của Trung Quốc cho phép xử lý sự cố trong khoảng 100 mili giây, giúp hạn chế nguy cơ mất điện diện rộng trong bối cảnh lưới điện ngày càng phức tạp do sự gia tăng của các nguồn năng lượng phân tán như điện gió và điện mặt trời.

Hệ thống được thiết kế để tự động cô lập điểm gặp trục trặc và chuyển hướng dòng điện sang các tuyến khác, duy trì sự ổn định của mạng lưới.

Một điểm nổi bật của công nghệ này là khả năng phát hiện các dòng rò ở mức rất nhỏ, chỉ vài trăm miliampe (mA). Trong thực tế, các sự cố dạng này thường khó nhận diện, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ chập cháy hoặc gây mất điện kéo dài. Với hệ thống mới, những trục trặc như vậy có thể được phát hiện và xử lý gần như tức thời.

Công nghệ do Viện Nghiên cứu Điện lực Trung Quốc - đơn vị trực thuộc Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc - chủ trì phát triển.

Dự án là kết quả của hơn một thập kỷ hợp tác giữa nhiều trường đại học và doanh nghiệp, trong đó có Đại học Thiên Tân, Đại học Sơn Đông, Công ty Điện lực Bắc Kinh, NR Electric (Nam Kinh) và doanh nghiệp tự động hóa Bắc Kinh Sifang.

Ngoài việc rút ngắn thời gian khôi phục sau sự cố, nhóm nghiên cứu còn phát triển hệ thống điều phối năng lượng có khả năng cân bằng các nguồn điện đầu vào không ổn định từ gió và mặt trời.

Công nghệ bảo vệ tốc độ cao cho phép chuyển hướng điện tức thì trong mạng lưới phức tạp, đồng thời xử lý được các sự cố tiếp đất có điện trở cao phi tuyến - một thách thức lâu nay của lưới điện hiện đại.

Công nghệ điện lưới thông minh mới của Trung Quốc dự kiến được xuất khẩu sang nhiều nước khác. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, công nghệ này đã được triển khai tại nhiều lĩnh vực công nghiệp trọng điểm như luyện thép, giao thông đường sắt và phân phối điện.

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, hệ thống còn được xuất khẩu sang 12 quốc gia, cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong việc mở rộng ảnh hưởng công nghệ ở lĩnh vực hạ tầng năng lượng.

Tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc vận hành lưới điện lớn nhất thế giới, với mức tiêu thụ điện vượt 10.000 tỷ kilowatt giờ (kWh) mỗi năm - cao hơn tổng lượng điện tiêu thụ của Liên minh châu Âu, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản cộng lại.

Trong đó, năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời chiếm khoảng 22% tổng sản lượng điện.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh và tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng lớn, Bắc Kinh đang đẩy mạnh mở rộng quy mô lưới điện, song song với đầu tư vào thủy điện, điện hạt nhân và các công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành.

Công nghệ khôi phục sự cố siêu nhanh được kỳ vọng trở thành một trong những trụ cột giúp Trung Quốc duy trì độ ổn định của hệ thống điện trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng sâu rộng.