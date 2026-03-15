Việt Nam lọt top 4 quốc gia dẫn đầu về lượng bất động sản hàng hiệu

Dần "bắt kịp" các thị trường lớn về số dự án branded residences, Việt Nam đang tiếp tục mở rộng phân khúc này tại các đô thị lớn, thu hút sự tham gia của nhiều chủ đầu tư.

Grand Marina, Saigon là một trong các dự án urban branded residences nổi bật bao gồm bộ sưu tập các căn hộ hạng sang, nằm trên đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn). Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo Branded Residences 2025-2026 của Savills, Việt Nam hiện đứng thứ 4 toàn cầu về số lượng dự án bất động sản hàng hiệu (branded residences), chỉ sau Mỹ, UAE và Mexico, với hơn 50 dự án của 34 thương hiệu trải dài trên cả nước.

Kết quả này cho thấy Việt Nam không còn đóng vai trò "theo sau" mà đã dần bắt kịp tốc độ phát triển của các thị trường lâu đời, sau hơn hai thập kỷ hình thành kể từ những dự án tiên phong như Four Seasons The Nam Hai hay Hyatt Regency Danang.

Từ điểm đến nghỉ dưỡng thành chiến lược đô thị hoá

Trước đây, branded residences tại Việt Nam chủ yếu gắn với các khu nghỉ dưỡng ven biển. Tuy nhiên, theo Savills, thị trường đang bước sang giai đoạn mới khi mô hình này ngày càng xuất hiện nhiều tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội dưới hình thức urban branded residences, đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực, đầu tư dài hạn và giá trị thương hiệu.

Điển hình trong số đó là khu căn hộ hàng hiệu Grand Marina, Saigon - dự án branded residence đầu tiên tại Việt Nam có sự xuất hiện đồng thời hai thương hiệu Marriott và JW Marriott, phát triển bởi Masterise Homes.

Hình ảnh phối cảnh của hai dự án The Rivus ELIE SAAB (TP.HCM) và The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand (Hà Nội). Ảnh: Masterise Homes.

Cũng tại TP.HCM, dự án dinh thự siêu sang The Rivus mang thương hiệu ELIE SAAB với 121 căn, thuộc bộ sưu tập chỉ khoảng 500 dinh thự cùng thương hiệu trên toàn cầu. Dự án tọa lạc trong đại đô thị Vinhomes Grand Park (phường Long Thạnh Mỹ), với vị trí bên sông Đồng Nai.

Trong khi đó, tại Hà Nội, The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand là khu căn hộ hàng hiệu tọa lạc trên phố cổ Hàng Bài, liền kề Hồ Gươm. Đây là dự án đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của thương hiệu The Ritz-Carlton Residences tại Việt Nam.

Bên cạnh các dự án tại đô thị lớn, phân khúc branded residences gắn với du lịch nghỉ dưỡng vẫn tiếp tục phát triển tại nhiều điểm đến ven biển. Một số dự án nổi bật có thể kể đến như InterContinental Residences Halong Bay, InterContinental Residences Phu Quoc, Regent Phu Quoc, Park Hyatt Phu Quoc của BIM Group, Hyatt Regency Danang Resort and Spa do Indochina Capital đầu tư, hay Le Meridien Resort & Spa tại Quảng Nam.

Theo cập nhật trên fanpage chính thức hồi đầu năm, dự án nghỉ dưỡng Park Hyatt Phu Quoc đang hoàn thiện các hạng mục cuối trước khi đi vào vận hành. Ảnh: Park Hyatt Phu Quoc.

Nhìn chung, báo cáo Savills cho thấy các thương hiệu khách sạn quốc tế vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thị trường branded residences tại Việt Nam. Trong đó, 3 tập đoàn Marriott International, IHG và Accor hiện chiếm khoảng 40% tổng danh mục dự án.

Trong khi đó, trên thị trường toàn cầu, sự tham gia của các thương hiệu khách sạn khu vực và các thương hiệu phong cách sống cũng ngày càng phổ biến, tạo nên bức tranh đa dạng hơn cho phân khúc này.

Chia sẻ về xu hướng phát triển của phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam, bà Uyên Nguyễn, Phó giám đốc Bộ phận Tư vấn Khách sạn khu vực Đông Nam Á của Savills Hotels nhận định: "Yếu tố cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của mô hình branded residence tại các thị trường mới nổi như Việt Nam không chỉ nằm ở mức giá, mà còn ở niềm tin. Đó là niềm tin vào thương hiệu trong việc bảo chứng chất lượng hoàn thiện của dự án cũng như sự cam kết trong tiêu chuẩn vận hành".

Nhu cầu ở thực ngày càng gia tăng

Theo dữ liệu của Savills, mô hình bất động sản hàng hiệu cũng đang mở rộng tệp khách hàng trên thị trường. Bên cạnh nhóm nhà đầu tư tìm kiếm nguồn thu từ hoạt động cho thuê hoặc kỳ vọng gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn, phân khúc này còn thu hút nhóm người mua vì phong cách sống, thường được gọi là "lifestyle buyers".

Đây là những khách hàng sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn để đổi lấy môi trường sống, cộng đồng cư dân chọn lọc và hệ thống dịch vụ vận hành đồng nhất.

So với khoảng 5-10 năm trước, nghiên cứu của đơn vị cho thấy cơ cấu người mua trên thị trường branded residences tại Việt Nam đã có sự thay đổi đáng kể. Trước đây, phần lớn giao dịch đến từ khách nước ngoài mua bất động sản nghỉ dưỡng hoặc các nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền cho thuê.

Tuy nhiên, trong khoảng 4-5 năm gần đây, nhóm khách hàng trong nước mua để ở với yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn sống ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Chuyên gia Savills cho biết các đô thị lớn của Việt Nam ghi nhận nhu cầu thật tìm mua phân khúc branded residences ngày càng tăng trong 5 năm gần đây. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sự dịch chuyển này khiến các chủ đầu tư phải nhìn nhận branded residences như một chiến lược phát triển sản phẩm dài hạn, thay vì chỉ coi đây là yếu tố giúp nâng giá bán. Theo Savills Hotels, việc lựa chọn thương hiệu phù hợp, xác định đúng phân khúc khách hàng mục tiêu và đảm bảo chất lượng vận hành sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ đóng vai trò quan trọng đối với sự bền vững của dự án trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Bà Uyên Nguyễn cũng cho biết các dự án urban branded residences hiện không còn chỉ tập trung ở phân khúc hạng sang tại khu vực trung tâm TP.HCM và Hà Nội mà đang dần mở rộng sang nhiều khu vực khác với các mức định vị sản phẩm đa dạng hơn.

"Trong thời gian tới, thị trường có thể chứng kiến nhiều loại hình branded residences mới được giới thiệu, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và mang lại thêm lựa chọn cho người mua. Tuy nhiên, đây vẫn là một mô hình phát triển tương đối phức tạp và thương hiệu không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thành công của một dự án", bà dự báo.

Theo vị chuyên gia, trước khi phát triển mô hình branded residences, các chủ đầu tư cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá điều kiện thị trường cũng như xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu để đưa ra quyết định phù hợp.