Khách sạn 4-5 sao 'thi nhau' đổi chủ

Thị trường khách sạn Việt Nam sôi động trong những tháng đầu năm, đáng chú ý là hai thương vụ sang nhượng khách sạn PARKROYAL Saigon và Hotel Perle D’Orient Cát Bà.

Bên trong khách sạn Garden Plaza Saigon, trước đây là PARKROYAL Saigon. Ảnh: Garden Plaza Saigon.

Mới đây tại TP.HCM, khách sạn PARKROYAL Saigon, nằm trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Sơn Hòa) với quy mô 186 phòng đã được UOL Group Limited, tập đoàn bất động sản đến từ Singapore, chuyển nhượng thành công cho một nhà đầu tư trong nước, theo thông tin từ JLL.

Sau thương vụ này, website chính thức của doanh nghiệp được đổi theo tên gọi mới là Garden Plaza Saigon, đồng thời xác nhận chủ sở hữu hiện tại là Công ty TNHH TCG LAND, thành viên Tập đoàn Thành Công.

Sang tay sôi động giữa nhà đầu tư nội - ngoại

Thực tế, đây không phải lần đầu khách sạn nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất này thay đổi nhận diện. Được xây dựng từ năm 1997 với tên gọi ban đầu là Novotel Garden Plaza Saigon do Accor quản lý, nơi đây từng gây chú ý khi bất ngờ đổi tên thành PARKROYAL Saigon vào đầu năm 2008.

Song song đó, thị trường cũng ghi nhận một thương vụ đáng chú ý khác tại khu vực phía Bắc. Dự án Hotel Perle D’Orient Cát Bà, tọa lạc trên đảo Cát Bà (Hải Phòng), đã được các nhà đầu tư nội địa chuyển nhượng cho một liên danh nhà đầu tư quốc tế vào nửa cuối năm 2025. Đây là khách sạn 5 sao quốc tế từng vận hành dưới thương hiệu M’gallery Cát Bà và do Accor quản lý.

Khách sạn Hotel Perle D’Orient Cát Bà là khách sạn quốc tế 5 sao đầu tiên trên hòn đảo. Ảnh: Hotel Perle D’Orient Cát Bà.

Trước thời điểm chuyển nhượng, khách sạn từng thông báo trên fanpage vào tháng 7 năm ngoái về việc chấm dứt hợp tác với Accor và chuyển sang hình thức tự vận hành dưới sự quản lý mới. Đến đầu tháng 9, đơn vị này tiếp tục thông báo tạm ngưng hoạt động nhằm sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về chủ sở hữu mới cũng như giá trị thương vụ.

Theo đánh giá của JLL, điểm chung của 2 thương vụ nằm ở lợi thế vị trí, khả năng hưởng lợi từ đà phục hồi du lịch và nhu cầu công vụ gia tăng. Đây đều là các tài sản cao cấp tại những thị trường cửa ngõ hoặc điểm đến nghỉ dưỡng trọng điểm, phản ánh sự hình thành ngày càng rõ nét của các cơ hội đầu tư đạt chuẩn tổ chức tại Việt Nam.

Không chỉ sôi động ở hoạt động chuyển nhượng, thị trường khách sạn Việt Nam còn chứng kiến làn sóng gia nhập của nhiều thương hiệu quốc tế. Tháng 2 vừa qua, Fairmont Hà Nội, khách sạn thuộc thương hiệu Fairmont Hotels & Resorts, một dòng khách sạn cao cấp nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Accor, chính thức chọn Thủ đô làm điểm đến đầu tiên tại Việt Nam. Dự án có quy mô 241 phòng và đã bắt đầu đón những lượt khách đầu tiên.

Trước đó, theo Avison Young, dự án Rêve Ho Chi Minh City, thuộc Vignette Collection, bộ sưu tập khách sạn cao cấp trong danh mục của IHG Hotels & Resorts, cũng đã gia nhập thị trường TP.HCM. Thương hiệu này từng đặt dấu mốc đầu tiên tại Việt Nam thông qua khách sạn Moire Hoi An, cũng thuộc Vignette Collection.

Khách sạn Fairmont Hà Nội và Rêve Ho Chi Minh City. Ảnh: Fairmont, Rêve.

M&A khách sạn tại Việt Nam có thể đạt 200 triệu USD năm nay

Từ loạt tín hiệu sôi động kể trên, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động đầu tư khách sạn tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, ông Karan Khanijou, Phó chủ tịch cấp cao, Bộ phận giao dịch đầu tư châu Á của JLL nhận định: "Việt Nam hiện ở vị trí nổi bật trong cuộc thảo luận về đầu tư khách sạn toàn cầu và những giao dịch gần đây cho thấy thị trường đang vươn lên thành một điểm đến quan trọng trong khu vực".

Theo ông, nhà đầu tư trong nước có tiềm lực đang tích cực mở rộng danh mục tài sản, trong khi nhà đầu tư quốc tế hướng tới các khách sạn đạt chuẩn cao, có tiềm năng khai thác ổn định.

Qua đó, JLL dự báo quy mô giao dịch toàn thị trường có thể sớm đạt 200 triệu USD trong năm 2026, trở thành cột mốc giúp củng cố vị thế Việt Nam trên bản đồ đầu tư khách sạn khu vực.

"Dù vẫn đang trong giai đoạn phát triển so với các thị trường trưởng thành hơn như Thái Lan hay Singapore, Việt Nam sở hữu nhiều nền tảng hấp dẫn như tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, hạ tầng du lịch mở rộng và mức định giá cạnh tranh", bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc JLL Việt Nam nhìn nhận.

Báo cáo của Avison Young cũng cho biết thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục đón thêm loạt dự án mang thương hiệu quốc tế tại các đô thị trọng điểm trong năm nay.

Tại TP.HCM, 3 dự án là Caption by Hyatt Ba Son, Nobu Ho Chi Minh Hotel và The Okura Prestige Saigon dự kiến bổ sung khoảng 521 phòng mới, với nguồn cung tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm. Diễn biến này tiếp tục củng cố vị thế lõi của phân khúc khách sạn cao cấp tại TP.HCM.

Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội được dự báo bước vào giai đoạn tăng tốc về nguồn cung, với gần 1.300 phòng khách sạn 5 sao mới dự kiến ra mắt từ các thương hiệu quốc tế như Hyatt, Fusion, Fairmont, Four Seasons và Shilla.