Nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng ven biển khởi sắc

Sau thời gian trầm lắng vì đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang dần phục hồi với nhiều dự án mới và thương hiệu quốc tế tham gia, góp phần đa dạng hóa lưu trú.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang trong đà phục hồi và Việt Nam dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến yêu thích của du khách châu Á. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo thống kê của Savills, giai đoạn 2015-2019, trước khi đại dịch Covid-19 ập tới, bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ CAGR đạt 20% mỗi năm, vượt trội so với nhiều quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, sau đại dịch, khi nhu cầu du lịch sụt giảm, nguồn cung mới chỉ còn tăng khoảng 5% mỗi năm.

Tới thời điểm hiện tại, ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao khu vực Đông Nam Á, Savills Hotels và Nhà sáng lập chuỗi hội nghị MTE nhận định thị trường đang trong đà phục hồi và Việt Nam dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến yêu thích của du khách châu Á.

"Sản phẩm du lịch và lưu trú tại Việt Nam ngày càng đa dạng, với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu khách sạn mới, thuộc nhiều phân khúc khác nhau, có thể đáp ứng nhu cầu của các tệp khách trên thị trường", ông bổ sung.

Tập trung ở các địa phương ven biển

Theo ông Mauro, nguồn cung khách sạn thời gian tới vẫn tập trung chủ yếu tại các điểm đến ven biển như Đà Nẵng và Phú Quốc - hai địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng phòng.

Trong khi đó, Hà Nội dự kiến ghi nhận sự gia tăng đáng kể ở phân khúc cao cấp và hạng sang, chủ yếu từ các khách sạn mang thương hiệu quốc tế, còn TP.HCM vẫn khan hiếm dự án mới, tạo điều kiện để các khách sạn hiện hữu tiếp tục tăng trưởng.

Riêng với Phan Thiết, bà Uyên Nguyễn, Phó giám đốc bộ phận tư vấn khách sạn khu vực Đông Nam Á của Savills Hotels đánh giá với sự cải thiện hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, nơi này đang ngày càng thu hút nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế cùng các dự án phức hợp quy mô lớn, góp phần đa dạng lựa chọn lưu trú, cũng như hoạt động vui chơi, giải trí tại địa phương.

Theo thống kê của Savills Hotels, hiện chỉ có 6% nguồn cung phòng trung - cao cấp tại Phan Thiết do nhà điều hành quốc tế quản lý, song bà Uyên cho rằng con số này sẽ tăng khi hàng loạt dự án mới được triển khai. "Việc nhiều thương hiệu quốc tế gia nhập được kỳ vọng sẽ nâng cao độ nhận diện và giá trị du lịch của Phan Thiết", bà nói thêm.

Thực tế, khoảng 2 năm trở lại đây, câu chuyện đi nghỉ dưỡng tại Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM) hay Phan Thiết (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) đã không còn là điều quá bận tâm với khách du lịch, bởi khoảng cách di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến các khu vực này gần như bằng nhau nhờ các tuyến cao tốc hoàn thiện.

Hiện, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đang được giao thực hiện việc chấm dứt hợp đồng dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng). Trước đó, CTCP Cảng hàng không Mặt trời đã có văn bản gửi địa phương đề xuất đầu tư dự án này.

Theo sự hồi phục của thị trường, một số chủ đầu tư cũng đốc thúc triển khai các dự án nghỉ dưỡng đón đầu cơ hội sắp tới. Gần nhất, Công ty Biển Quê Hương cùng Erasland đã khởi công tháp căn hộ du lịch thuộc dự án Costamigo Phan Thiết, cung cấp 600 căn hộ ra thị trường. Cùng thời gian, Erasland tổ chức lễ kick-off công bố 96 biệt thự đơn lập và song lập.

Dự án NovaWorld Phan Thiết của Novaland cũng đang tiếp tục triển khai theo tiến trình gỡ vướng pháp lý của địa phương. Đến nay, hơn 1.500 sản phẩm bất động sản tại dự án đã được bàn giao. Trong số đó, khoảng 750 căn đã hoàn thiện nội thất và đưa vào khai thác cho thuê, với công suất sử dụng vượt 90% vào các dịp cuối tuần và lễ Tết.

Dữ liệu từ Dat Xanh Services cho thấy thị trường sắp tới còn đón loạt dự án quy mô lớn tại các địa phương phát triển du lịch khác, đặc biệt ở miền Trung như Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, với các dự án tiêu biểu như Vinhomes Làng Vân, Sun Downtown, Sun Nha Trang...

Xu hướng định hình thị trường

Theo bà Phạm Thị Miền, Trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, lực cầu bất động sản nghỉ dưỡng năm nay sẽ cải thiện rõ rệt tại các địa phương có hạ tầng hoàn thiện và lượng khách quốc tế ổn định.

Đồng thời, Việt Nam cũng đang chuyển mình từ một điểm đến "trải nghiệm" sang "điểm đến nghỉ dưỡng" thực thụ, nơi du khách có xu hướng quay lại nhờ hệ thống hạ tầng, tiện ích và khu nghỉ dưỡng ngày càng hoàn thiện.

Savills cũng nhìn nhận các dự án nghỉ dưỡng thành công tại Việt Nam thường kết hợp đa dạng chức năng như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị, bán lẻ và tiện ích giải trí, hình thành hệ sinh thái du lịch toàn diện. Bên cạnh đó, mô hình all-inclusive resort (khu nghỉ dưỡng trọn gói) đang dần được chú ý hơn nhờ lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng kết nối tốt và nhu cầu "trải nghiệm tất cả trong một" ngày càng cao.

Lực cầu bất động sản nghỉ dưỡng năm nay sẽ cải thiện rõ rệt tại các địa phương có hạ tầng hoàn thiện và lượng khách quốc tế ổn định. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngoài ra, các chuyên gia từ The Ascott Limited, Dewan Architects + Engineers, Minor Hotels và Haskoning cũng cho biết thị trường đang có các xu hướng nổi bật như mô hình lưu trú cộng đồng, ứng dụng AI trong thiết kế, trải nghiệm ẩm thực và wellness trong phân khúc cao cấp, cùng kinh nghiệm triển khai dự án lấn biển quốc tế.

Riêng tại TP.HCM và Hà Nội, nhiều đại diện từ Savills, Indochina Capital, MIK Group Vietnam, GroupGSA, Club Med, The Ascott Limited và Kusto Home đánh giá cao tiềm năng của mô hình Branded Residence (bất động sản hàng hiệu), cũng như vai trò của thương hiệu trong toàn bộ quá trình phát triển và vận hành dự án.

Song song đó, yếu tố bền vững, hướng đến việc mang lại trải nghiệm toàn diện về không gian sống và chất lượng dịch vụ tại các dự án bất động sản nghỉ dưỡng được xác định là rất quan trọng. Đặc biệt, vai trò của các nhà đầu tư nước ngoài trong việc định hình lại thị trường bất động sản và khách sạn tại Việt Nam ngày càng lớn.

Tuy nhiên, để thị trường có thể phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn, các chuyên gia cho rằng cần xây dựng những mối quan hệ hợp tác chiến lược, đồng thời cải thiện khung quy định nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư.