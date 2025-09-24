Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bước tiến mới của dự án sân bay Phan Thiết

  • Thứ tư, 24/9/2025 20:32 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng được giao quyền chấp nhận, quyết định chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết về đêm. Ảnh: CAAV.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết ở hạng mục hàng không dân dụng.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chủ trương chấm dứt hình thức đầu tư BOT theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), chuyển sang hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư đối với dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng

Theo văn bản chỉ đạo nói trên, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định pháp luật để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) theo thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hướng dẫn UBND tỉnh Lâm Đồng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết khởi công từ năm 2015, gồm 2 hạng mục quân sự và dân dụng. Đến nay, các hạng mục quân sự đã cơ bản hoàn thiện.

Riêng hạng mục dân dụng do có sự điều chỉnh từ cấp sân bay (nâng quy mô từ cấp 4C thành 4E), thay đổi nhà đầu tư (nhà đầu tư cũ là Tập đoàn Rạng Đông) nên tỉnh Lâm Đồng vẫn đang thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trước đó, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt trời có văn bản gửi UBND Lâm Đồng về xin đề xuất đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, đối với hạng mục hàng không dân dụng. Công ty đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ hình thức BOT sang hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư.

Rõ chính sách bồi thường thu hồi đất xây sân bay Gia Bình

UBND tỉnh Bắc Ninh công bố rõ chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

13 giờ trước

Tạm đóng cửa sân bay Cà Mau từ ngày 30/10

Sân bay Cà Mau sẽ tạm dừng khai thác một năm để mở rộng đường băng, đường lăn, sân đỗ và nhà ga, nâng công suất gấp 5 lần hiện nay.

37:2238 hôm qua

Đề xuất cơ chế đặc thù huy động vốn xây sân bay Măng Đen

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi trả lời kiến nghị cử tri về cho chủ trương đầu tư và áp dụng cơ chế đặc thù để triển khai Cảng hàng không Măng Đen.

17:47 15/9/2025

Diệu Thanh

dự án đầu tư công PPP Lâm Đồng Bình Thuận sân bay Phan Thiết Lâm Đồng

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

  • Bình Thuận

    Bình Thuận
    • Diện tích: 7.812,8 km²
    • Dân số: 1.266.228
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Nam Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 252
    • Biển số xe: 86

Bạn có thể quan tâm

