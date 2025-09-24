Bước tiến mới của dự án sân bay Phan Thiết

HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng được giao quyền chấp nhận, quyết định chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết về đêm. Ảnh: CAAV.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết ở hạng mục hàng không dân dụng.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chủ trương chấm dứt hình thức đầu tư BOT theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), chuyển sang hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư đối với dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng

Theo văn bản chỉ đạo nói trên, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định pháp luật để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) theo thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hướng dẫn UBND tỉnh Lâm Đồng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết khởi công từ năm 2015, gồm 2 hạng mục quân sự và dân dụng. Đến nay, các hạng mục quân sự đã cơ bản hoàn thiện.

Riêng hạng mục dân dụng do có sự điều chỉnh từ cấp sân bay (nâng quy mô từ cấp 4C thành 4E), thay đổi nhà đầu tư (nhà đầu tư cũ là Tập đoàn Rạng Đông) nên tỉnh Lâm Đồng vẫn đang thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trước đó, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt trời có văn bản gửi UBND Lâm Đồng về xin đề xuất đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, đối với hạng mục hàng không dân dụng. Công ty đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ hình thức BOT sang hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư.