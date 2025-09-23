Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tạm đóng cửa sân bay Cà Mau từ ngày 30/10

  • Thứ ba, 23/9/2025 11:37 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Sân bay Cà Mau sẽ tạm dừng khai thác một năm để mở rộng đường băng, đường lăn, sân đỗ và nhà ga, nâng công suất gấp 5 lần hiện nay.

Hiện, sân bay Cà Mau chỉ có thể đón được các máy bay nhỏ như ATR72 của VASCO. Ảnh: VASCO.

Bộ trưởng Xây dựng vừa ký quyết định về việc đóng tạm thời Cảng hàng không Cà Mau tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Thời gian đóng tạm thời là từ 7h ngày 30/10/2025 đến 23h59 ngày 31/10/2026 (giờ địa phương) để triển khai dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trên hệ thống thông báo tin tức hàng không theo quy định, thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan; chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý các vấn đề liên quan.

Trước đó, vào ngày 19/8, ACV đã tổ chức khởi công dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với mục tiêu đảm bảo khai thác các loại tàu bay hiện đại như A320, A321 và tương đương.

Dự án được Thủ tướng giao ACV làm chủ đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn của Tổng công ty với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng; yêu cầu hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 10/2026.

Việc đầu tư mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng cao, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và thu hút đầu tư cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các hạng mục chính của dự án này bao gồm xây dựng đường cất hạ cánh có kích thước 2.400 m x 45 m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng đảm bảo khai thác tàu bay A320/A321 và tương đương; xây dựng đường lăn nối giữa đường cất hạ cánh và sân đỗ máy bay dài 128 m, bề rộng cơ bản 15 m, kết cấu bê tông xi măng đảm bảo khai thác tàu bay A320/A321 và tương đương.

Hiện, sân bay Cà Mau chỉ đủ phục vụ các loại máy bay nhỏ như ATR72 (tối đa 90 chỗ) hoặc Embraer E190 (124 chỗ).

Trong nhiều năm qua, sân bay này chỉ khai thác tuyến bay duy nhất Cà Mau - TP.HCM bằng máy bay ATR72 của VASCO, tần suất một chuyến/ngày. Năm 2023, Bamboo Airways từng khai thác tuyến bay Cà Mau - Hà Nội bằng máy bay Embraer E190 nhưng tạm ngừng sau vài tháng vận hành.

Diệu Thanh

sửa chữa nâng cấp hàng không Cà Mau Đồng bằng sông Cửu Long Bamboo Airways ACV Cà Mau sân bay đóng cửa

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

  • Đồng bằng sông Cửu Long

    Đồng bằng sông Cửu Long

    Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam gồm có 1 thành phố trực thuộc trung ương và 12 tỉnh. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 13% diện tích cả nước nhưng hơn 19% dân số cả nước đồng thời là nơi xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nước.

    • Diện tích: 40.548,2 km² (2011)
    • Dân số: 17.330.900 người (2011)
    • Khí cậu: Cận xích đạo

