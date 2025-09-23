Tạm đóng cửa sân bay Cà Mau từ ngày 30/10

Sân bay Cà Mau sẽ tạm dừng khai thác một năm để mở rộng đường băng, đường lăn, sân đỗ và nhà ga, nâng công suất gấp 5 lần hiện nay.

Hiện, sân bay Cà Mau chỉ có thể đón được các máy bay nhỏ như ATR72 của VASCO. Ảnh: VASCO.

Bộ trưởng Xây dựng vừa ký quyết định về việc đóng tạm thời Cảng hàng không Cà Mau tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Thời gian đóng tạm thời là từ 7h ngày 30/10/2025 đến 23h59 ngày 31/10/2026 (giờ địa phương) để triển khai dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trên hệ thống thông báo tin tức hàng không theo quy định, thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan; chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý các vấn đề liên quan.

Trước đó, vào ngày 19/8, ACV đã tổ chức khởi công dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với mục tiêu đảm bảo khai thác các loại tàu bay hiện đại như A320, A321 và tương đương.

Dự án được Thủ tướng giao ACV làm chủ đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn của Tổng công ty với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng ; yêu cầu hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 10/2026.

Việc đầu tư mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng cao, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và thu hút đầu tư cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các hạng mục chính của dự án này bao gồm xây dựng đường cất hạ cánh có kích thước 2.400 m x 45 m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng đảm bảo khai thác tàu bay A320/A321 và tương đương; xây dựng đường lăn nối giữa đường cất hạ cánh và sân đỗ máy bay dài 128 m, bề rộng cơ bản 15 m, kết cấu bê tông xi măng đảm bảo khai thác tàu bay A320/A321 và tương đương.

Hiện, sân bay Cà Mau chỉ đủ phục vụ các loại máy bay nhỏ như ATR72 (tối đa 90 chỗ) hoặc Embraer E190 (124 chỗ).

Trong nhiều năm qua, sân bay này chỉ khai thác tuyến bay duy nhất Cà Mau - TP.HCM bằng máy bay ATR72 của VASCO, tần suất một chuyến/ngày. Năm 2023, Bamboo Airways từng khai thác tuyến bay Cà Mau - Hà Nội bằng máy bay Embraer E190 nhưng tạm ngừng sau vài tháng vận hành.