Trái phiếu chính phủ Venezuela bất ngờ tăng vọt

Theo số liệu trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Âu, trái phiếu do chính phủ và công ty dầu khí quốc doanh Petroleos de Venezuela (PDVSA) phát hành đã tăng khoảng 20%.

Quang cảnh thủ đô Caracas, Venezuela ngày 8/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Ngày 5/1, thị trường ghi nhận giá trái phiếu chính phủ Venezuela đã tăng vọt trong bối cảnh việc Mỹ bất ngờ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro làm dấy lên kỳ vọng về một cuộc tái cấu trúc nợ công tại quốc gia Nam Mỹ này trong thời gian tới.

Trong khi đó, theo dữ liệu của Tradeweb, các động thái ngày 5/1 đã đẩy giá trái phiếu đáo hạn năm 2031 của Venezuela lên gần 40 cent, với hầu hết trái phiếu khác của nước này tăng lên 35-38 cent và trái phiếu của PDVSA tăng hơn 6 cent, lên gần 30 cent. Các nhà phân tích dự đoán mức giá sẽ còn tăng thêm.

Sau nhiều năm suy thoái kinh tế nghiêm trọng và các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến Venezuela gần như bị cắt khỏi thị trường vốn quốc tế, nước này đã rơi vào tình trạng vỡ nợ từ cuối năm 2017 khi không thanh toán được các khoản trái phiếu do chính phủ và Tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA phát hành.

Giới phân tích ước tính Venezuela hiện còn khoảng 60 tỷ USD trái phiếu đã vỡ nợ. Tuy nhiên, nếu tính cả nợ của PDVSA, các khoản vay song phương và tiền bồi thường theo phán quyết quốc tế, tổng nợ đối ngoại có thể lên tới 150- 170 tỷ USD .

Tuy nhiên, trong năm 2025, trái phiếu chính phủ Venezuela đã tăng gần gấp đôi giá trị khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường áp lực quân sự lên Venezuela, trở thành loại trái phiếu có hiệu suất tốt nhất thế giới.

Những diễn biến mới đây tiếp tục làm dấy lên kỳ vọng về một cuộc tái cấu trúc nợ công tại Venezuela trong thời gian tới, đẩy giá trái phiếu tăng cao.

Mặc dù vậy, các chuyên gia nhận định nếu diễn ra, quá trình tái cơ cấu nợ sẽ cực kỳ phức tạp và kéo dài do số lượng chủ nợ đông đảo, các vụ kiện chồng chéo và bối cảnh chính trị bất ổn.