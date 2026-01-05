Đơn pizza gần Lầu Năm Góc tăng bất thường

Các cửa hàng pizza gần Lầu Năm Góc ghi nhận lượng khách tăng đột biến vào ngày 3/1, trùng hợp với thời điểm Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân.

Theo Economic Times, ngày 3/1, các cửa hàng pizza gần trụ sở quân sự Mỹ tại hạt Arlington, bang Virginia, ghi nhận lượng khách tăng đột biến.

Gần như cùng thời điểm với hoạt động mua pizza, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên Truth Social rằng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn tại Venezuela.

Ông Trump cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là Cilia Flores đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước, đồng thời tiết lộ chiến dịch được thực hiện với sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.

Điều này làm dấy lên sự chú ý trở lại đối với hiện tượng đã được cộng đồng mạng theo dõi trong nhiều năm, mang tên "chỉ báo pizza Lầu Năm Góc". Từ lâu, các hoạt động ăn uống ban đêm quanh Lầu Năm Góc được cho là có liên quan đến các chiến dịch an ninh.

Vào ngày 3/1, ông Trump cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là Cilia Flores đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước. Ảnh: Reuters.

Pentagon Pizza Report, một tài khoản chuyên theo dõi hoạt động của các cửa hàng ăn uống gần Lầu Năm Góc, cho biết lưu lượng khách tại Pizzato Pizza bất ngờ tăng vọt vào lúc 2h04 sáng (theo giờ địa phương).

Hoạt động này kéo dài đến khoảng 3h05 sáng, trước khi giảm dần vào lúc 3h44 sáng. Như vậy, đợt tăng đột biến trên kéo dài gần 90 phút. Những diễn biến tương tự từng xuất hiện trong các sự kiện quân sự hoặc an ninh trước đây.

Việc các cửa hàng ăn gần Lầu Năm Góc nhận nhiều đơn hàng thường được ghi nhận khi các nhóm an ninh phải làm việc kéo dài. Quan điểm phổ biến cho rằng nhân viên ở lại trong các cơ sở hay có thói quen đặt đồ ăn tại các cửa hàng gần đó.

Vào tháng 6 năm ngoái, các chuỗi thức ăn nhanh quanh Lầu Năm Góc cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh khi xuất hiện thông tin Israel chuẩn bị không kích Iran trong chiến dịch Lion.

Hiện, Tổng thống Nicolas Maduro đang bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ ở New York và dự kiến hầu tòa vào ngày 5/1 (theo giờ địa phương) với các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể tiến hành một đợt tấn công quân sự thứ hai nhằm vào Venezuela. Theo ông, chính quyền Mỹ sẽ tìm cách làm việc với các quan chức còn lại trong bộ máy của ông Maduro nhằm trấn áp nạn buôn bán ma túy và tái cơ cấu ngành dầu mỏ, thay vì thúc đẩy ngay lập tức các cuộc bầu cử để thành lập một chính phủ mới.

Trong khi đó, nhiều quan chức cấp cao của chính quyền ông Maduro vẫn đang nắm quyền kiểm soát và gọi việc bắt giữ ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores là một vụ "bắt cóc".

Trên bình diện quốc tế, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc Mỹ bắt giữ một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến họp trong ngày 5/1 để thảo luận về vụ việc, trong khi Nga và Trung Quốc - hai đồng minh lớn của Venezuela đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động của Washington.