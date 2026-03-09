Giá nhiên liệu tăng gấp 3, hãng bay 'ngồi trên đống lửa'

Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng gấp 3 lần do xung đột căng thẳng ở Trung Đông, khiến ngành hàng không Việt Nam đối mặt áp lực chi phí và nguy cơ thiếu nguồn cung.

Ngành hàng không Việt Nam đối mặt nguy cơ "càng bay càng lỗ" khi giá nhiên liệu bay tăng dựng đứng. Ảnh: CAAV.

Diễn biến chiến sự tại Trung Đông đang tạo áp lực lớn lên ngành hàng không toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ngày 9/3, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị trong ngành nhằm bàn giải pháp ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh do tác động từ xung đột.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, giá nhiên liệu Jet A1 đã tăng gấp 3 lần so với trước khi xảy ra xung đột, khiến chi phí khai thác của các hãng hàng không có thể tăng thêm 60-70%.

Nguy cơ thiếu nhiên liệu, áp lực chi phí nhân đôi

Cục Hàng không Việt Nam cho biết xung đột tại Trung Đông khiến nhiều quốc gia trong khu vực đóng cửa không phận, làm gián đoạn các tuyến bay quốc tế kết nối giữa châu Âu và châu Á. Điều này buộc nhiều hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, kéo dài thời gian bay và làm gia tăng chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, diễn biến chiến sự cũng ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không, gây gián đoạn đối với mạng bay quốc tế.

Các đơn vị cung cấp xăng dầu cho biết đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho hoạt động vận tải hàng không. Giá dầu diesel tăng cũng khiến chi phí khai thác tại các cảng hàng không chịu thêm áp lực.

Ông Trần Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec), thông tin nguồn nhiên liệu của đơn vị chủ yếu nhập từ Singapore, Thái Lan, Trung Quốc (chiếm khoảng 70-80% nguồn cung) và trong nước ở nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn (khoảng 20-30%) .

Về lượng hàng, ông Tuấn khẳng định sẽ đảm bảo cung cấp nhiên liệu cho các hãng hàng không đến 31/3 và đã đặt hàng cho nhu cầu tháng 4. Tuy nhiên, trong thời gian tiếp theo, công ty sẽ phải tiếp tục theo dõi thêm diễn biến tình hình của khu vực Trung Đông.

Nhiên liệu là vấn đề nan giải với ngành hàng không khi giá tăng cao, nguy cơ thiếu nguồn cung. Ảnh: Skypec.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Học, Tổng giám đốc Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex cũng cam kết đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho các hãng hàng không đến hết tháng 3. Tuy nhiên, trong tháng 4 vẫn chưa thể khẳng định trước khi những đơn hàng đã ký nhưng có nguy cơ bị hủy.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết nguồn cung nhiên liệu trong tháng 4 dự kiến gặp nhiều khó khăn. Hãng dự kiến sử dụng nguồn nhiên liệu dự trữ từ tháng 3, đồng thời triển khai các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu để đáp ứng một phần nhu cầu khai thác trong giai đoạn này.

Trong trường hợp giá nhiên liệu tăng lên khoảng 200 USD /thùng, chi phí khai thác của các hãng hàng không có thể tăng gấp đôi. "Khi đó, càng bay càng lỗ", ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines nhận định.

Kiến nghị giảm thuế, tăng dự trữ nhiên liệu

Trước những tác động từ xung đột Trung Đông và biến động giá nhiên liệu, Cục Hàng không Việt Nam cùng các đơn vị trong ngành đã thảo luận nhiều giải pháp nhằm giảm áp lực chi phí cho các hãng bay.

Trong đó, các đơn vị kiến nghị cơ quan quản lý xem xét giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT cũng như điều chỉnh một số mức giá, phí dịch vụ hàng không.

Các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu cũng cho biết đang tìm kiếm nguồn cung trong ngắn hạn, song việc đảm bảo nguồn nhiên liệu vẫn gặp nhiều khó khăn do tác động của thị trường quốc tế.

Các đơn vị kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ làm việc với các quốc gia liên quan để đảm bảo các lô hàng nhiên liệu đã ký kết được vận chuyển về Việt Nam đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Ngân hàng Nhà nước xem xét nới hạn mức tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu và các hãng hàng không. Đồng thời, các đơn vị liên quan được đề nghị phối hợp duy trì nguồn cung Jet A1 ổn định và xây dựng phương án dự trữ nhiên liệu trong ít nhất 2-3 tháng.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, xung đột Trung Đông và đà tăng của giá nhiên liệu đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành hàng không dân dụng, đòi hỏi các đơn vị trong ngành phải phối hợp chặt chẽ để duy trì hoạt động khai thác và đảm bảo an toàn bay.