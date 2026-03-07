Emirates sẽ sớm khôi phục toàn bộ mạng bay

Đến ngày 7/3, Emirates sẽ khai thác 106 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày đến 83 điểm đến, tương đương gần 60% tổng mạng lưới đường bay của hãng.

Hãng bay lớn nhất Trung Đông nỗ lực khôi phục mạng bay sau 1 tuần gián đoạn vì những căng thẳng trong khu vực. Ảnh: Emirates.

Theo thông tin từ hãng, đến ngày 7/3, Emirates sẽ khai thác 106 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày đến 83 điểm đến, tương đương gần 60% tổng mạng lưới đường bay của hãng. Trước đó trong ngày 6/3, hãng hàng không lớn nhất khu vực Trung Đông đã phục vụ khoảng 30.000 hành khách rời Dubai.

Tại một số thị trường có nhu cầu cao, Emirates đã tăng cường đáng kể năng lực khai thác.

Riêng tại Vương quốc Anh, hãng sẽ vận hành 11 chuyến bay mỗi ngày tới 5 sân bay vào ngày 7/3, phản ánh nhu cầu đi lại mạnh mẽ giữa UAE và Anh. Tại Ấn Độ, Emirates cũng tăng cường công suất khai thác lên 22 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ toàn bộ 9 điểm đến của hãng tại quốc gia này từ ngày 7/3.

Tại Mỹ, Emirates đang khai thác các chuyến bay đến 7 điểm đến của hãng, đảm bảo duy trì kết nối hàng không giữa Mỹ và UAE trong giai đoạn này.

Tại Việt Nam, theo thông tin từ Cục Hàng không, Emirates bắt đầu khai thác trở lại chặng bay Dubai - Hà Nội từ ngày 5/3.

Theo CNN, một số sân bay đã bắt đầu nối lại hoạt động từ ngày 4/3, bao gồm Dubai, Abu Dhabi và sân bay quốc tế King Khalid gần Riyadh (Saudi Arabia).

Trước đó, dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy gần 14.000 chuyến bay dự kiến khởi hành từ các sân bay lớn tại 10 quốc gia đã bị hủy kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2.

Dữ liệu theo dõi bay cho thấy bầu trời Trung Đông vốn nhộn nhịp nay trở nên thưa thớt, khi nhiều hành lang hàng không gần như trống rỗng. Nhiều sân bay và hãng hàng không tại khu vực Vịnh Ba Tư đã phải tạm dừng hoạt động khai thác thông thường. Tính đến ngày 6/3, có 10 quốc gia đã đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần không phận vào các thời điểm khác nhau kể từ sau các cuộc không kích.

Sân bay quốc tế Dubai (UAE) - một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn nhất thế giới với 291 điểm đến - đã cắt giảm tới 85% chuyến bay theo lịch kể từ ngày 28/2. Theo dữ liệu của Official Aviation Guide (OAG), riêng trong tháng 2, sân bay này phục vụ khoảng 4,9 triệu ghế bay.

Tỷ lệ hủy chuyến cũng ở mức rất cao tại nhiều sân bay khác trong khu vực. Khoảng 90% chuyến bay tại Sharjah, tiểu vương quốc giáp Dubai, đã bị hủy, trong khi con số tại Doha (Qatar) lên tới 94%.