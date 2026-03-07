Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiện trạng sân bay Long Thành trước mốc vận hành thương mại

  • Thứ bảy, 7/3/2026 06:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chỉ còn chưa tới 4 tháng trước ngày dự kiến vận hành thương mại, nhiều hạng mục của sân bay Long Thành như tuynel, đường nối nhà ga với tuyến T1,T2, nhà xe... vẫn còn dở dang.

Toàn cảnh sân bay Long Thành sau 5 năm khởi công Các hạng mục tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đốc thúc thi công đồng loạt, song mật độ công nhân và máy móc trên công trường giảm rõ rệt so với năm ngoái.
Ghi nhận của Tri Thức - Znews vào những ngày đầu tháng 3/2026 cho thấy nhiều hạng mục tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) vẫn đang được tổ chức triển khai thi công, song mật độ công nhân và máy móc trên công trường giảm rõ rệt so với năm ngoái.
Tại hạng mục đường kết nối nhà ga sân bay Long Thành với tuyến T1-T2, hoạt động thi công diễn ra khá thưa thớt. Gần như toàn bộ tuyến đường này vẫn là đường đất, chỉ có vài đoạn ngắn được cấp phối đá dăm.
So với cảnh máy móc, công nhân tấp nập vào cuối năm 2025, toàn bộ công trường sân bay Long Thành nay vắng vẻ hơn đáng kể.
Tại buổi kiểm tra công trường sân bay Long Thành hôm 11/2, lãnh đạo Chính phủ đánh giá công tác tổ chức điều hành, phối hợp giữa các gói thầu chưa tốt. Đơn cử, hạng mục tuynel (hầm chứa các đường ống, cáp kỹ thuật) thuộc gói thầu 4.8 bị chậm tiến độ.
Sự chậm trễ trong thi công hạng mục này ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp điện, cấp nước, lắp đặt cáp, đường truyền cho các gói thầu do Tổng công ty Quản lý bay (VATM) làm chủ đầu tư.
Theo báo cáo của Cục Hàng không, các hạng mục thuộc dự án thành phần 4 (công trình dịch vụ mặt đất, hậu cần...) của sân bay Long Thành đều bị ảnh hưởng bởi tiến độ gói thầu 4.8 do ACV triển khai.
Việc thi công tuyến tuynel kỹ thuật của gói thầu 4.8 làm ảnh hưởng đến phạm vi ranh giới dự án, tuyến đường ra vào công trình và hạ tầng ngầm kết nối.
Theo kế hoạch ban đầu, ACV phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án thành phần 4 trong tháng 6/2025. Tuy nhiên, tiến độ triển khai của ACV rất chậm, nhiều lần thay đổi kế hoạch bàn giao.
Cục Hàng không cũng đánh giá công tác thanh toán khối lượng thi công có sự chậm trễ, vướng mắc ở hầu hết gói thầu. Tại gói thầu 5.10 xây dựng nhà ga hành khách, nhà thầu báo cáo đã hoàn thành 80% khối lượng công việc, song thực tế thanh toán mới đạt 40%.
Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 110.000 tỷ đồng, được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, phần lớn các hạng mục xây dựng quan trọng nhất thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do ACV làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng.
Đây cũng là phần chiếm tỷ trọng vốn lớn nhất của toàn bộ dự án, bao gồm các hạng mục cốt lõi như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, hệ thống nhiên liệu, hạ tầng kỹ thuật và nhiều công trình phụ trợ khác.
Trong các gói thầu thuộc dự án thành phần 3 của ACV, gói thầu 5.10 - xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách là hạng mục lớn nhất. Gói thầu này có giá trị khoảng 35.000 tỷ và được thực hiện bởi liên danh Vietur.

