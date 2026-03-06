VKSND Tối cao phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch ACV

Ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" theo quy định Điều 222 Bộ luật Hình sự.

VKSND Tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" theo quy định Điều 222, Bộ luật Hình sự.

Ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch ACV, bị VKSND Tối cao phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", theo quy định Điều 222, Bộ luật Hình sự. Ảnh: ACV.

Cùng tội danh trên, VKSND Tối cao cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tiến Việt (Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc ACV).

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cũng mới công bố thông tin về việc đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV) về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt (SN 1973) công tác trong ngành Hàng không Việt Nam từ năm 1995. Ông Phiệt từng giữ các vị trí công tác như Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (2012-2017), Phó tổng giám đốc ACV (2017-2018); Tổng giám đốc ACV từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2024. Từ tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT.