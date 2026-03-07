Sau gần 3 năm dừng giao dịch, cổ phiếu FLC đã được phép chuyển nhượng trở lại thông qua CTCP Chứng khoán Artex.

Cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại CTCP Chứng khoán Artex từ 6/3. Ảnh: FLC.

Trong thông báo mới nhất, CTCP Tập đoàn FLC cho biết cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại công ty CPCK Artex từ 6/3.

Theo doanh nghiệp, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông sau khi FLC không còn là công ty đại chúng, ban lãnh đạo đã nhanh chóng xúc tiến các thủ tục pháp lý để cổ phiếu FLC sớm được giao dịch trở lại dưới hình thức tự do.

Cụ thể, cổ đông có hai cách để nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Thứ nhất, cổ đông có thể trực tiếp đến trụ sở Chứng khoán Artex để làm thủ tục. Thứ hai, cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thay, với điều kiện giấy ủy quyền phải được công chứng hợp lệ và nêu rõ nội dung ủy quyền thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cổ phần.

Như vậy, từ ngày 6/3, các cổ đông sở hữu cổ phiếu FLC có thể trực tiếp và tự do giao dịch toàn bộ cổ phiếu. Thủ tục giao dịch sẽ được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng theo mẫu, có xác nhận tại CTCP Chứng khoán Artex. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại tầng 1, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội.

Sau gần 3 năm bị dừng giao dịch, việc cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại được kỳ vọng giúp cải thiện tính thanh khoản và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Song song đó, ban lãnh đạo tập đoàn cho biết đang tiếp tục triển khai quá trình tái cấu trúc toàn diện hoạt động, nhằm xây dựng FLC phát triển vững mạnh, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông cũng như tri ân sự tin tưởng của cổ đông.

Trước đó, FLC đã thông báo tới cổ đông về việc thay đổi đơn vị quản lý danh sách cổ đông. Gần 710 triệu cổ phiếu FLC do hơn 64.000 cổ đông nắm giữ đã hủy đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) từ ngày 6/3. VSDC trước đó cũng đã ngừng cung cấp các dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu đối với toàn bộ cổ phiếu FLC từ ngày 27/2.

Artex là công ty chứng khoán từng gắn với hệ sinh thái Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết. Doanh nghiệp này trước đây hoạt động dưới tên Công ty Chứng khoán BOS, song đến tháng 7/2025 đã chính thức lấy lại tên Artex sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. Cùng với việc đổi tên, công ty cũng chuyển trụ sở về tầng 1, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội.

Mới đây, vào ngày 26/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản về việc đưa Công ty Chứng khoán Artex ra khỏi diện kiểm soát. Theo đại diện doanh nghiệp, ngay trong tháng 3, Artex sẽ hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý để mở lại giao dịch chiều mua cho khách hàng.