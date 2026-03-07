'Ông chủ' Highlands Coffee hé lộ thời điểm IPO tại Việt Nam

Chủ chuỗi cà phê Highlands Coffee cho biết đang xem xét IPO tại Việt Nam, trong bối cảnh công ty này cũng chuẩn bị niêm yết riêng mảng kinh doanh quốc tế tại Mỹ vào năm 2027.

Chuỗi cà phê Highlands Coffee đặt mục tiêu IPO vào quý I/2027. Ảnh: Highlands Coffee.

Mới đây, Forbes cho biết chuỗi cà phê Highlands Coffee đang cân nhắc thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Việt Nam nhằm huy động vốn cho kế hoạch mở rộng của công ty.

Theo thông báo do Jollibee Group - cổ đông lớn nhất của Highlands Coffee - gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines, hiện HĐQT Highlands Coffee đang đặt mục tiêu niêm yết công ty vào quý I/2027.

Công ty không tiết lộ quy mô của đợt IPO dự kiến, nhưng trước đó Bloomberg đưa tin Highlands Coffee đang đặt mục tiêu huy động tới 400 triệu USD .

Jollibee cũng cho biết thêm Highlands Coffee là một trong những câu chuyện về sự tăng trưởng nổi bật và tạo giá trị hấp dẫn nhất trong danh mục đầu tư của công ty, qua đó phản ánh thành công của chiến lược mua bán và sáp nhập (M&A) cũng như sự mở rộng sau khi thâu tóm. Đợt IPO được đề xuất nhằm hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Highlands Coffee.

Khi Jollibee lần đầu rót vốn vào Highlands Coffee năm 2012, chuỗi này chỉ có 56 cửa hàng. Jollibee hiện nắm 60% cổ phần và đã phát triển doanh nghiệp này thành chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam với khoảng 1.000 cửa hàng.

Việc niêm yết Highlands Coffee sẽ cho phép công ty tiếp cận thị trường cổ phiếu của Việt Nam, nơi có tốc độ gia tăng số lượng nhà đầu tư cá nhân nhanh nhất Đông Nam Á. Dự kiến, Việt Nam sẽ có 11 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân vào năm 2030, tăng từ khoảng 9 triệu tài khoản vào năm ngoái.

"Đợt IPO sẽ tạo ra nền tảng để gia tăng giá trị cổ đông theo cấp số nhân trong một thị trường vốn rất năng động", Jollibee cho biết.

Kế hoạch niêm yết Highlands Coffee được đưa ra trong bối cảnh Jollibee cũng đang xem xét niêm yết riêng mảng kinh doanh quốc tế tại Mỹ vào năm tới. Hoạt động ở nước ngoài của Jollibee chiếm khoảng 43% trong tổng doanh thu 224,2 tỷ peso (khoảng 3,8 tỷ USD ) của tập đoàn trong 9 tháng đầu năm 2025.

Jollibee Group được ông Tony Tan Caktiong xây dựng từ một cửa hàng kem nhỏ vào năm 1975 và trở thành chuỗi burger và gà rán lớn nhất Philippines.

Từ chuỗi burger và gà rán mang thương hiệu Jollibee, tập đoàn này đã xây dựng danh mục hơn 20 thương hiệu nhà hàng trong và ngoài nước thông qua các thương vụ mua lại trong những năm gần đây, bao gồm Smashburger có trụ sở tại Denver, The Coffee Bean & Tea Leaf, chuỗi dimsum Trung Quốc Tim Ho Wan và thương hiệu cà phê Hàn Quốc Compose Coffee.

Với tài sản ròng khoảng 2,9 tỷ USD , ông Tony Tan Caktiong và gia đình nằm trong số những người giàu nhất Philippines. Ông chịu trách nhiệm định hướng chiến lược và dài hạn của tập đoàn, trong khi em trai ông, Ernesto Tanmantiong, đảm nhiệm chức vụ CEO của Jollibee.