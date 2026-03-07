Phạt lãnh đạo một doanh nghiệp 1,5 tỷ, cấm giao dịch chứng khoán 2 năm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt ông Tống Anh Linh - Giám đốc Tài chính, CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa số tiền 1,5 tỷ đồng do thao túng cổ phiếu của doanh nghiệp này.

Kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và xác minh của cơ quan công an cho thấy, từ 24/3/2021 đến 30/12/2022, ông Tống Anh Linh sử dụng 30 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện các giao dịch mua, bán cổ phiếu AAT, qua đó tạo cung cầu giả tạo và thao túng giá cổ phiếu trên thị trường.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy không phát sinh khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm.

Cùng với phạt tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với ông Tống Anh Linh.

Theo đó, ông Linh bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 9/3/2026. Đồng thời, cá nhân này cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong thời hạn 2 năm.

Hành vi thao túng cổ phiếu bị cơ quan chức năng xử lý lý rất nặng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt 25 cá nhân do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, dẫn đến việc thao túng thị trường đối với cổ phiếu AAT.

Các cá nhân này đã cho ông Tống Anh Linh mượn tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch trong cùng giai đoạn 24/3/2021-30/12/2022. Với hành vi vi phạm, 25 cá nhân bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, kết quả kiểm tra và xác minh chưa có cơ sở xác định các cá nhân này thu lợi bất hợp pháp. Các cá nhân này đồng thời bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm kể từ ngày 9/3/2026, cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong cùng thời hạn.

Ngày 24/3/2021, gần 34,8 triệu cổ phiếu AAT chính thức niêm yết trên sàn với giá tham chiếu 10.600 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là thời điểm cơ quan quản lý xác định ông Tống Anh Linh bắt đầu có các giao dịch thao túng đối với mã cổ phiếu này. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu AAT tăng kịch trần 20%, lên 12.700 đồng/cổ phiếu.

Sau khi lên sàn, thị giá AAT tiếp tục tăng mạnh. Đến cuối tháng 11/2021, cổ phiếu này có thời điểm tăng gấp đôi, lên gần 20.000 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh).

Tuy nhiên, sau khi tăng nóng, cổ phiếu AAT liên tục lao dốc. Đến nay, thị giá chỉ còn quanh 3.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn rất nhiều so với vùng đỉnh trước đây và chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt.