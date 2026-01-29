Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ca sĩ Khánh Phương bị phạt vì bán 'chui' cổ phiếu

  • Thứ năm, 29/1/2026 20:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ca sĩ Khánh Phương bị xử phạt 100 triệu vì bán "chui" hơn 900.000 cổ phiếu SJC. Vụ việc kéo theo loạt vi phạm liên quan đến giao dịch và chào mua công khai tại CTCP Sông Đà 1.01.

Ca sỹ Khánh Phương. Ảnh: FB Khánh Phương Singer.

Ngày 27/1, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 75/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương (hay còn được biết đến là ca sỹ Khánh Phương).

Theo quyết định, ông Phạm Khánh Phương bị phạt tiền 100 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu. Cụ thể, ngày 16/6/2023, ông Khánh Phương - khi đó là Thành viên HĐQT CTCP Sông Đà 1.01 (UPCoM: SJC) - đã bán 901.520 cổ phiếu SJC, tương đương hơn 9 tỷ đồng tính theo mệnh giá, nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo trước khi giao dịch theo quy định.

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN cũng ra quyết định xử phạt CTCP Đầu tư Nam Nhật Khang liên quan đến các giao dịch cổ phiếu SJC có yếu tố vi phạm quy định công bố thông tin và chào mua công khai.

Cụ thể, CTCP Đầu tư Nam Nhật Khang bị phạt 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp này là cổ đông lớn của CTCP Sông Đà 1.01 và đã thực hiện giao dịch mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023, qua đó nâng tỷ lệ nắm giữ cùng một người có liên quan (ông Nguyễn Văn Đức và ông Phạm Khánh Phương) từ hơn 1,82 triệu cổ phiếu (26,28%) lên hơn 2,7 triệu cổ phiếu (39%) nhưng không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN.

Ngoài ra, CTCP Đầu tư Nam Nhật Khang còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm buộc bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đối với số cổ phần có được từ hành vi vi phạm; đồng thời phải thực hiện quyền bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Doanh nghiệp này cũng bị phạt thêm 50 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Trước đó, ngày 28/7/2023, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Khánh Phương và ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT CTCP Sông Đà 1.01 - đã bán 60.000 cổ phiếu SJC (tương đương 600 triệu đồng theo mệnh giá) nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Cơ sở Trà sữa La Boong, Phở Hào, Bún riêu Hương béo bị phạt

UBND phường Láng mới đây đã công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn trong tháng 1/2026.

36:2188 hôm qua

Tịch thu vàng miếng giao dịch không giấy phép từ ngày 9/2

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng có thể áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm (tang vật) nếu mua, bán không có giấy phép.

19:59 26/1/2026

Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu

Dù đã bị bắt và truy tố trong đại án lừa đảo, bà Vũ Thị Thúy vẫn tiếp tục bị xử phạt hàng trăm triệu đồng do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

11:35 18/1/2026

Hồng Nhung

Khánh Phương ca sỹ Khánh Phương xử phạt ủy ban chứng khoán cổ phiếu SJC lĩnh vực chứng khoán

    Đọc tiếp

    Ly do lanh dao Cuc Thue tran an ho kinh doanh hinh anh

    Lý do lãnh đạo Cục Thuế trấn an hộ kinh doanh

    02:28 16/1/2026 02:28 16/1/2026

    0

    Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế, khẳng định giai đoạn đầu sẽ tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, không đặt nặng việc kiểm tra, xử phạt, nhằm giúp hộ kinh doanh yên tâm thực hiện đúng quy định.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý