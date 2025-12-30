Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì sử dụng KOL quảng cáo sai quy định

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt các vi phạm liên quan đến người có ảnh hưởng và doanh nghiệp sử dụng KOL cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, tổng số tiền 555 triệu đồng.

Trong năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt gần 3,5 tỷ đồng đối với 14 doanh nghiệp và 6 cá nhân. Ảnh minh họa: SCMP.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trong năm 2025, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Qua kết quả kiểm tra, cơ quan này đã xử lý vi phạm đối với 14 doanh nghiệp và 6 cá nhân với tổng số tiền phạt gần 3,6 tỷ đồng .

Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến trách nhiệm của người có ảnh hưởng và tổ chức, cá nhân kinh doanh khi sử dụng người có ảnh hưởng để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng (555 triệu đồng); trách nhiệm thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật (560 triệu đồng); các điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung ( 1,16 tỷ đồng ); trách nhiệm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng (570 triệu đồng) và việc đăng ký hợp đồng theo mẫu (480 triệu đồng).

Ngoài các nhóm hành vi nêu trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia còn phát hiện và xử lý một số hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng, trách nhiệm đối với người tiêu dùng dễ bị tổn thương cũng như trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng.

Năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiếp nhận 896 đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị và khiếu nại của người tiêu dùng từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Thương mại điện tử chiếm tỷ trọng cao nhất với 191 đơn thư.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá con số phản ánh nhiều rủi ro vẫn tồn tại trên môi trường số. Các phản ánh chủ yếu xoay quanh chênh lệch giữa mô tả và chất lượng sản phẩm thực tế, vấn đề đổi trả thiếu minh bạch, giao hàng chậm hoặc sai hàng, quảng cáo sai sự thật, gian lận thương hiệu, cùng với rủi ro trong thanh toán và bảo mật dữ liệu cá nhân.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhấn mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm bảo đảm việc tuân thủ và thực thi nghiêm túc pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian tới, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp tục triển khai đồng bộ các kế hoạch kiểm tra đã đề ra, đồng thời tăng cường công tác giám sát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; qua đó góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường.