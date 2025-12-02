TP.HCM tạo điều kiện cho KOL, miễn không quảng cáo hàng kém chất lượng

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhấn mạnh TP.HCM luôn khuyến khích KOL quảng cáo để phát triển thương mại, chỉ cần đừng quảng cáo cho sản phẩm kém chất lượng.

KOL được khuyến khích quảng cáo bằng nhiều hình thức nhưng phải quảng cáo đúng sự thật. Ảnh: Quyền Leo Daily.

Phát biểu này được ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chia sẻ tại tọa đàm "Pháp luật về nội dung và quảng cáo trên môi trường số" do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Metub tổ chức chiều 2/12.

Ông Hồi nhấn mạnh năm 2025 tạo ra hành lang cơ bản nhất cho công cuộc quảng cáo trên môi trường số. Theo quan điểm của ông, từ khóa "thanh lọc" được nhiều người nhắc trong năm nay, nhưng sẽ không có gì "thanh lọc" nếu những nhà sáng tạo nội dung tuân thủ pháp luật.

Mở rộng cơ chế để KOL tiếp cận nội dung uy tín

Vì vậy, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ nhà sáng tạo nội dung tiếp cận nguồn thông tin phong phú, chính xác và đáng tin cậy phục vụ quá trình sản xuất, ông Hồi cho biết TP.HCM sẽ triển khai một số hoạt động hỗ trợ trong thời gian tới.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đang xây dựng cơ chế giúp các KOL khai thác nguồn thông tin chính thống, đầy đủ và đã được kiểm chứng.

Bên cạnh đó, thành phố cũng nghiên cứu mở rộng quyền tiếp cận thông tin tương tự như phóng viên, nhằm tạo điều kiện để các nhà sáng tạo được tiếp cận hiện trường, nắm bắt diễn biến và sản xuất các sản phẩm nội dung chất lượng, có chiều sâu.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, phát biểu tại tọa đàm "Pháp luật về nội dung và quảng cáo trên môi trường số", chiều 2/12. Ảnh: Thảo Liên.

Sở này cũng đang lên kế hoạch tổ chức các chương trình đưa người sáng tạo nội dung đến những địa phương có tiềm năng nhưng chưa được khai thác, quảng bá. Đại diện Sở nhấn mạnh hoạt động này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh địa phương mà còn thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại khu vực đó.

Ông Hồi cho biết các nhà sáng tạo nội dung đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp, xem đây là một động lực lớn đối với nền kinh tế.

Nhằm tôn vinh và khích lệ đội ngũ này, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao dự kiến tổ chức lễ hội dành cho các nhà sáng tạo nội dung trong dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.

"Bên cạnh đó, chúng tôi đang hướng tới thành lập một tổ chức tập hợp các KOL với mục đích bảo vệ họ và để họ nói lên tiếng nói của mình", ông Hồi chia sẻ.

Trăn trở của KOL, nhãn hàng

Bà Phạm Đắc Mỹ Trân, quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết một trong những vấn đề được nhiều KOL quan tâm là việc kiểm tra và xác thực giấy tờ liên quan đến hàng hóa trước khi quảng cáo. Nhiều nhà sáng tạo nội dung lo ngại rằng họ không có chuyên môn để thẩm định tính hợp pháp của sản phẩm.

Giải đáp vấn đề này, bà Trân khẳng định KOL là người có sức ảnh hưởng, đồng nghĩa với trách nhiệm lớn đối với cộng đồng, do đó họ hoàn toàn có thể và cần thiết phải chủ động tìm đến các cơ quan quản lý chuyên ngành để xác thực thông tin.

Bà Trân lấy ví dụ đối với các sản phẩm thực phẩm hoặc thực phẩm chức năng, cơ quan thẩm quyền là Cục An toàn thực phẩm; với các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, KOL có thể làm việc với Sở Y tế để kiểm tra hồ sơ công bố, tiêu chuẩn chất lượng và tính pháp lý...

Bà Phạm Đắc Mỹ Trân, quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Thảo Liên.

Tại tọa đàm, An Phương - nhà sáng tạo nội dung hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp và đời sống - chia sẻ Phương luôn yêu cầu các nhãn hàng cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến những cụm từ nhãn hàng mong muốn dùng trong video hoặc bài viết quảng cáo.

Theo KOL này, nhiều thương hiệu thường xuyên sử dụng cụm từ "số một", "duy nhất", nhưng không phải lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp tài liệu chứng minh. Thậm chí ban đầu, một số nhãn hàng lớn còn từ chối cho đến khi An Phương nhắc đến dự thảo Luật Quảng cáo.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng nhấn mạnh khi cơ quan chức năng làm việc với doanh nghiệp, các giấy chứng nhận liên quan sẽ được yêu cầu xuất trình, và nếu doanh nghiệp không có tài liệu chứng minh cho những tuyên bố như "tốt nhất", "duy nhất", "số một", họ chắc chắn sẽ bị xử lý theo quy định.