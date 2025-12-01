Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liên danh Vinhomes làm thêm 'siêu' dự án 930 ha tại Tây Ninh

  • Thứ tư, 24/12/2025 00:00 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ có diện tích hơn 930 ha, tổng mức đầu tư khoảng 74.406 tỷ đồng do liên danh công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư.

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thuộc Vinhomes) đang lấy ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Khu đô thị mới Tân Mỹ có diện tích hơn 930 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 74.406 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Dân số dự kiến gần 81.000 người.

Sản phẩm đầu ra dự kiến là khu chức năng đô thị gồm tổ hợp các công trình công cộng, thương mại - dịch vụ, văn hóa, giáo dục, công viên cây xanh, thể dục thể thao và nhà ở.

Dự kiến, toàn bộ khu đất được chia thành 3 phân khu.

Trong đó, Khu A (hơn 111 ha) được định hướng là khu đô thị mật độ cao, với các tổ hợp công trình dịch vụ, công cộng, các khu công viên cây xanh theo chủ đề làm lõi trung tâm cho các nhóm nhà ở.

Khu B (hơn 641 ha) được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, mật độ thấp, với các loại hình nhà ở thấp tầng chủ yếu như nhà biệt thự, nhà vườn.

vinhomes tan my anh 1

Vị trí dự án giáp TP.HCM. Ảnh: CĐT.

Khu C (hơn 178 ha) sẽ hình thành khu đô thị mới với đa dạng các loại hình nhà ở nhằm hỗ trợ nhu cầu giãn dân, tái định cư và nhà ở xã hội. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ bố trí các điểm dịch vụ - công cộng, bệnh viện đa khoa, trường học và các lõi cây xanh, thể dục thể thao phục vụ dân cư khu ở.

Dự kiến dự án sẽ được triển khai trong 7 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Cụ thể từ quý I/2026 đến quý III/2030, chủ đầu tư sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình thuộc dự án. Giai đoạn vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường dự kiến diễn ra trong quý III - quý IV/2030, trước khi dự án chính thức đi vào vận hành từ quý IV/2030.

Tây Ninh là một trong những thị trường quan trọng của Vingroup ở phía Nam. Tháng 8 vừa qua, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã khởi công dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây với tổng vốn đầu tư hơn 80.000 tỷ đồng (tương đương 3,1 tỷ USD), tại xã Phước Vĩnh Tây. Hồi đầu năm, tập đoàn cũng khởi công khu đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa rộng gần 200 ha, vốn đầu tư 28.000 tỷ đồng tại tỉnh này.

Thủy Tiên

