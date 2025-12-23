Vingroup, Sun Group, Hòa Phát rót triệu tỷ vào loạt dự án mới

Sự kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình ngày 19/12 chứng kiến sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân với vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, tại lễ khởi công khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội). Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 19/12 vừa qua, cả nước đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật của 234 dự án, công trình tiêu biểu. Đặc biệt, đây còn là sự kiện có tổng số vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, đạt trên 3,4 triệu tỷ đồng . Trong đó, nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất, đạt gần 2,8 triệu tỷ.

Vingroup đầu tư 1,72 triệu tỷ đồng

Đáng chú ý, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp mặt với 11 công trình, từ đô thị, hạ tầng, năng lượng xanh đến công nghiệp nặng với tổng vốn đầu tư lên tới 1,72 triệu tỷ đồng .

Trong đó, riêng dự án Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) đã có vốn đầu tư lên tới hơn 925.000 tỷ đồng , triển khai trên phần đất diện tích gần 9.200 ha, là dự án khu đô thị lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Điểm nhấn của dự án nằm ở công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.

Cũng trong dịp này, Vingroup còn khởi công một loạt khu đô thị quy mô lớn gồm Khu đô thị Hạ Long Xanh ( 456.600 tỷ đồng ), Khu đô thị Cam Ranh ( 85.000 tỷ đồng ), Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh ( 8.000 tỷ đồng ). Bên cạnh đó là dự án khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên ( 7.000 tỷ đồng ), công viên Tuần Châu - Quảng Ninh ( 1.300 tỷ đồng ), khai trương trung tâm thương mại Vincom Plaza Vinh tại Nghệ An ( 7.000 tỷ đồng ).

Tại "siêu" đô thị lấn biển Cần Giờ Vinhomes Green Paradise (TP.HCM), Vingroup cũng động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, dài 54 km, vận tốc tối đa 350 km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.000 tỷ đồng .

Trong lĩnh vực năng lượng xanh, CTCP Năng lượng VinEnergo đã khởi động 2 dự án quy mô lớn gồm nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh ( 22.647 tỷ đồng ) và nhà máy điện gió Kỳ Anh ( 17.051 tỷ đồng ).

Tại Vũng Áng, Vingroup cũng chính thức khởi động nhà máy sản xuất thép VinMetal, với công suất giai đoạn 1 đạt 5-6 triệu tấn/năm, tổng 3 giai đoạn sẽ đạt 20 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư gần 89.000 tỷ đồng .

Liên danh 6 tập đoàn lớn làm 'kỳ tích sông Hồng'

Cũng trong dịp này, Hà Nội đã chính thức khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong những dự án hạ tầng đô thị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô.

Theo quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng , triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của thành phố Hà Nội.

Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh - ông Trần Đăng Khoa - đại diện liên danh 6 nhà đầu tư phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phạm Thắng.

Đáng chú ý, "siêu" dự án này cũng được triển khai bởi "siêu" liên danh 6 tập đoàn lớn, gồm: Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát. Trong đó, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh.

"Siêu" dự án hạ tầng đô thị này đánh dấu lần tái xuất của ông Trần Đăng Khoa (hay được biết tới với biệt danh Khoa khàn) sau gần một thập kỷ rút lui khỏi các hoạt động kinh doanh công khai.

Đồng thời, đây cũng là dự án quy mô lớn đầu tiên quy tụ một loạt doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và công nghiệp nặng.

Sun Group rót gần 150.000 tỷ đồng

Sun Group cũng là một trong những chủ đầu tư khởi công một loạt dự án quy mô lớn dịp này.

Tại Phú Quốc, doanh nghiệp khởi công dự án tuyến tàu điện đô thị LRT giai đoạn I với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng , triển khai theo hình thức BOT. Dự án sẽ được triển khai thần tốc để về đích trong quý II/2027, vận hành trước nhiều tháng diễn ra APEC 2027.

Phối cảnh dự án tuyến tàu điện đô thị LRT giai đoạn I. Ảnh: Sun Group.

Bên cạnh đó, Sun Group cũng khởi công dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino (Quảng Ninh), tổng diện tích 244 ha, tổng mức đầu tư 51.000 tỷ đồng . Dự án được quy hoạch với mục tiêu xây dựng tổ hợp du lịch giải trí nghỉ dưỡng có thưởng cao cấp.

Tại Bắc Ninh, Sun Group đã khởi công tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 33.000 tỷ đồng . Khi hoàn thành, tuyến đường tạo kết nối nhanh từ Sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho Sân bay Nội Bài.

Tại Hà Nội, Sun Group triển khai dự án tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch với vốn đầu tư 4.665 tỷ đồng . Còn ở TP.HCM, doanh nghiệp đã tổ chức lễ khởi động cụm 4 dự án An Tây, gồm Khu đô thị Bắc An Tây/Đông An Tây/Tây An Tây và Cảng tổng hợp An Tây. Tổ hợp dự án tọa lạc tại phường Tây Nam và phường Phú An, tổng quy mô 724 ha với tổng vốn đầu tư 51.160 tỷ đồng .

Hòa Phát rót riêng 10.000 tỷ đồng

Ngoài việc xuất hiện trong liên danh 6 tập đoàn lớn làm dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Hòa Phát cũng đã khởi công nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất (Quảng Ngãi) dịp này.

Dự án mới của "vua thép" có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng , được triển khai trên diện tích gần 15 ha tại Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất.

Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới từ Tập đoàn SMS Group (Đức) và Primetals (Anh). Sản phẩm thép công nghệ cao của nhà máy bao gồm: ray đường sắt tốc độ cao, các loại thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục.

Sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2027, giúp Hòa Phát trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được loại thép này.