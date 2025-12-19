Vingroup khởi công khu đô thị lớn nhất từ trước đến nay

Trong số 234 dự án khởi công, khánh thành sáng 19/12, Tập đoàn Vingroup góp mặt với 11 công trình, từ đô thị, hạ tầng, nhà ở xã hội, công nghiệp đến dịch vụ. Đáng chú ý có dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội .

Chủ trương xây dựng dự án được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 14/12, xác định tổng vốn đầu tư trên 925.000 tỷ đồng , quy mô dự án hơn 9.171 ha - diện tích lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Điểm nhấn của dự án nằm ở công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.

Khu đô thị thể thao Olympic cũng là một trong 4 khu đô thị được Vingroup và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái khởi công sáng nay, bên cạnh Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh (hơn 4.100 ha), Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (1.254 ha), Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh (84 ha).

Địa điểm khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic cũng được chọn là điểm cầu trung tâm trong buổi lễ sáng nay. Tham dự trực tiếp tại điểm cầu có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tiếp nối thành công của 2 ngày lễ khởi công, khánh thành đợt trước, hôm nay cả nước tiếp tục tổ chức khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm. Đây là những công trình, dự án quy mô lớn, phức tạp, đóng vai trò đặc biệt, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, nhà thầu của Vingroup liên tục tuyển dụng lao động với quy mô lớn nhằm đảm bảo nhân lực cho loạt dự án Tập đoàn đang triển khai từ Bắc vào Nam. Chỉ tính riêng từ đầu năm, Vingroup liên tục khởi công các đại đô thị như dự án lấn biển Cần Giờ, Phước Vĩnh Tây, Đan Phượng... tổng quy mô hàng nghìn ha.

Năm nay, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng , trong đó gần 75% là nguồn vốn tư nhân.

Hơn 200 dự án, công trình trên cả nước sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật vào hôm nay (19/12), nhiều dự án trong số đó có quy mô đặc biệt lớn.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.