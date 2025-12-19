Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vingroup khởi công khu đô thị lớn nhất từ trước đến nay

  • Thứ sáu, 19/12/2025 11:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vingroup chính thức khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội quy mô 9.171 ha, vốn đầu tư trên 925.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.

Vingroup anh 1

Trong số 234 dự án khởi công, khánh thành sáng 19/12, Tập đoàn Vingroup góp mặt với 11 công trình, từ đô thị, hạ tầng, nhà ở xã hội, công nghiệp đến dịch vụ. Đáng chú ý có dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội.

Vingroup anh 2

Chủ trương xây dựng dự án được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 14/12, xác định tổng vốn đầu tư trên 925.000 tỷ đồng, quy mô dự án hơn 9.171 ha - diện tích lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Vingroup anh 3

"Siêu" đô thị thể thao này sẽ được triển khai trên địa bàn 11 xã gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa, nằm ở khu vực phía Nam Hà Nội.

Vingroup anh 4

Điểm nhấn của dự án nằm ở công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.
Vingroup anh 5

Khu đô thị thể thao Olympic cũng là một trong 4 khu đô thị được Vingroup và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái khởi công sáng nay, bên cạnh Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh (hơn 4.100 ha), Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (1.254 ha), Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh (84 ha).
Vingroup anh 6

Địa điểm khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic cũng được chọn là điểm cầu trung tâm trong buổi lễ sáng nay. Tham dự trực tiếp tại điểm cầu có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính...
Vingroup anh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tiếp nối thành công của 2 ngày lễ khởi công, khánh thành đợt trước, hôm nay cả nước tiếp tục tổ chức khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm. Đây là những công trình, dự án quy mô lớn, phức tạp, đóng vai trò đặc biệt, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Vingroup anh 8

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup xuất hiện từ sớm tại sự kiện.
Vingroup anh 9

Vingroup đặt mục tiêu dự án Khu đô thị này sẽ mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại.
Vingroup anh 10

Thời gian qua, nhà thầu của Vingroup liên tục tuyển dụng lao động với quy mô lớn nhằm đảm bảo nhân lực cho loạt dự án Tập đoàn đang triển khai từ Bắc vào Nam. Chỉ tính riêng từ đầu năm, Vingroup liên tục khởi công các đại đô thị như dự án lấn biển Cần Giờ, Phước Vĩnh Tây, Đan Phượng... tổng quy mô hàng nghìn ha.

Đại công trường 19/12: Cú hích mạnh cho nền kinh tế

Ngày hôm nay (19/12), cả nước có 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

3 giờ trước

Thủ tướng: Tư nhân rót 3,84 triệu tỷ đồng tại các dự án trong năm nay

Năm nay, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó gần 75% là nguồn vốn tư nhân.

6 giờ trước

Những dự án đặc biệt lớn khởi công, khánh thành hôm nay

Hơn 200 dự án, công trình trên cả nước sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật vào hôm nay (19/12), nhiều dự án trong số đó có quy mô đặc biệt lớn.

7 giờ trước

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Vingroup 'bam nut' metro Ben Thanh - Can Gio hinh anh

Vingroup 'bấm nút' metro Bến Thành - Cần Giờ

13 phút trước 12:18 19/12/2025

0

Tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm Bến Thành với Khu đô thị lấn biển Cần Giờ có vận tốc thiết kế 350 km/h, dự kiến vận hành thương mại vào quý IV/2028.

Ngay lich su cua san bay Long Thanh hinh anh

Ngày lịch sử của sân bay Long Thành

16 phút trước 12:15 19/12/2025

0

3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways lần lượt hạ cánh tại sân bay Long Thành sáng nay, mở ra một khởi đầu mới cho "siêu" cảng hàng không lớn nhất cả nước.

Thủy Tiên - Đinh Hà

Vingroup Hà Nội Tiền mã hóa Vingroup khởi công đô thị thể thao olympic hà nội

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý