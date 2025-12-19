Đại công trường 19/12: Cú hích mạnh cho nền kinh tế

Ngày hôm nay (19/12), cả nước có 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic, với trọng tâm là Sân vận động Trống Đồng. Ảnh: Quang Phong/TTXVN

Trong bối cảnh hạ tầng là động lực tăng trưởng kinh tế, sự kiện này đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp bởi ý nghĩa lan tỏa và tác động.

Theo đánh giá từ các chuyên gia, việc khởi công và khánh thành đồng loạt các công trình trọng điểm sẽ tiếp tục tạo nên một "cú hích" mạnh cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh hiện nay, khi hàng loạt dự án hạ tầng, công nghiệp và đô thị được triển khai song song, quá trình này sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo ra khối lượng công việc lớn, góp phần giải quyết việc làm, đồng thời kích hoạt dòng vốn tư nhân "đi theo".

Điều đó đồng nghĩa với việc năng lực kết nối được cải thiện, chi phí logistics giảm xuống, môi trường đầu tư thuận lợi hơn, chất lượng sống của người dân nâng lên, và đặc biệt là năng suất lao động được tăng cường.

Việc đồng loạt khởi công, khánh thành các dự án hạ tầng còn mang ý nghĩa như một tín hiệu chính sách tích cực, từ đó doanh nghiệp nhìn thấy sự nhất quán giữa quy hoạch, chủ trương và khả năng thực thi.

Với nhiều dự án sản xuất, logistics và bất động sản công nghiệp, hạ tầng hoàn chỉnh là điều kiện tiên quyết để quyết định đầu tư hoặc mở rộng quy mô. Các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa (SMEs) sẽ là đối tượng được hưởng lợi âm thầm nhưng bền vững khi chi phí logistics bình quân giảm và khả năng tiếp cận thị trường được cải thiện.

Đây là điều kiện quan trọng để SMEs tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu tàu và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Bình luận về các dự án cụ thể, TS Nguyễn Hữu Đức, Chuyên gia giao thông cho rằng, các dự án giao thông trọng điểm đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, sân bay Long Thành,... và hệ thống đường bộ cao tốc liên kết vùng là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, tạo cực tăng trưởng mới, kết nối giao thương và giúp các địa phương có hạ tầng tốt đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn 2026 - 2030.

"Việc đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, liên tỉnh, phù hợp với quá trình hợp nhất đơn vị hành chính và quy hoạch phát triển mới. Đầu tư về hạ tầng sẽ có tác động kép - vừa đóng góp ngay vào tăng trưởng thông qua việc tạo công ăn việc làm và kích thích vốn tư nhân tham gia, vừa tạo nền tảng tăng trưởng cho giai đoạn tới", TS Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh.

Bản đồ tổng hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Quang Phong/TTXVN

Cũng theo ông Đức, dòng vốn lớn hơn 2,6 triệu tỷ đồng bơm vào nền kinh tế là cú hích đầu tư công và đầu tư xã hội, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế trên nhiều phương diện.

"Khi một lượng vốn khổng lồ được giải ngân vào xây dựng, kéo theo nguồn cầu vật liệu xây dựng, nhân công, máy móc thiết bị. Các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng từ xi-măng, thép, vận tải,... sẽ có thêm đơn hàng, từ đó tăng sản xuất và thu hút thêm lao động. Không chỉ ngành xây dựng, mà còn giúp lan tỏa đến nhiều ngành nghề như bất động sản, bán lẻ, dịch vụ đều được hưởng lợi", ông Đức cho biết thêm.

Tại Quảng Ninh, dịp này, dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn cũng được lựa chọn khởi công, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của chủ đầu tư để nắm bắt và tận dụng cơ hội đang mở ra cho ngành du lịch, nhất là xu hướng gia tăng mạnh lượng du khách quốc tế đến Việt Nam hàng năm.

Đồng thời, dự án cũng là minh chứng cho quyết tâm của doanh nghiệp đồng hành cùng chiến lược đưa Đặc khu Vân Đồn trở thành trung tâm du lịch biển đảo cao cấp của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

TS. Lê Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT Everland Group cho hay, những công trình, dự án trọng điểm được khởi công và khánh thành kỳ này, được trông đợi sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong dài hạn, khẳng định một vị thế mới của Việt Nam nói chung trên bản đồ thế giới, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, bất ổn và xung đột quân sự đang gia tăng trên toàn cầu, Việt Nam nổi lên là một điểm đến an toàn, hấp dẫn hàng đầu cho dòng vốn đầu tư, thương mại và du lịch.

Một khi các dự án hạ tầng trọng điểm được hoàn thành đúng tiến độ, lợi ích mang lại cho nền kinh tế sẽ rất lớn, khả năng liên kết vùng tăng mạnh, đồng thời tạo hàng loạt cơ hội thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, logistics và đô thị. Với quyết tâm cải cách, sự linh hoạt chính sách và tinh thần phục hồi mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, đây sẽ là cơ sở vững chắc để tin tưởng Việt Nam sẽ bước sang một thập niên tăng trưởng mới, vững vàng hơn, bền bỉ hơn và có sức cạnh tranh cao hơn.