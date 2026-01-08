Vietcombank 'đứng dậy'

Dù VN-Index đảo chiều giảm điểm, cổ phiếu VCB của Vietcombank vẫn tăng trần với thanh khoản bùng nổ, trở thành trụ đỡ lớn nhất của thị trường trong phiên 8/1.

Cổ phiếu VCB bất ngờ tăng mạnh 2 phiên gần nhất sau chuỗi ngày suy giảm liên tiếp. Ảnh: VCB.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch 8/1 trong trạng thái giằng co quyết liệt. Nhờ hiệu ứng tích cực từ phiên bứt phá hơn 45 điểm liền trước, VN-Index mở cửa trong sắc xanh hưng phấn, nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn so với mốc tham chiếu ngay từ những phút đầu giao dịch.

Trong phần lớn thời gian buổi sáng, sự đồng thuận của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm tài chính - ngân hàng và năng lượng, đã giúp VN-Index duy trì đà leo dốc thuận lợi. Có thời điểm, chỉ số chính đã tiến lên vùng đỉnh mới 1.890 điểm.

Tuy nhiên, khi mặt bằng giá đã được đẩy lên cao trong thời gian ngắn, áp lực chốt lời bắt đầu xuất hiện.

Bước sang nửa cuối phiên chiều, cán cân cung - cầu dần nghiêng về bên bán. Dòng tiền nhập cuộc có dấu hiệu suy yếu rõ rệt, trong khi lực chốt lời gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại các cổ phiếu đã tăng mạnh trong những phiên trước. Diễn biến này khiến VN-Index mất dần động lực, đánh mất trạng thái cân bằng và nhanh chóng lùi xuống dưới mốc tham chiếu.

Một điểm đáng chú ý trong phiên là mức độ sôi động của dòng tiền. Thị trường vừa trải qua phiên giao dịch có thanh khoản cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 43.300 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 6,02 điểm (-0,3%) xuống 1.855,56 điểm; HNX-Index giảm 0,3 điểm (-0,1%) xuống 249,1 điểm; riêng UPCoM-Index ngược chiều tăng 0,55 điểm (+0,5%) lên 121,59 điểm.

Bảng điện tử ghi nhận phân hóa mạnh với 403 mã tăng (gồm 31 mã tăng trần), 810 mã giữ tham chiếu và 378 mã giảm (gồm 21 mã giảm sàn).

Cổ phiếu VCB "đứng dậy" sau chuỗi ngày suy giảm. Ảnh: TradingView.

Phiên hôm nay ghi nhận đà lao dốc của loạt cổ phiếu “họ Vin” gồm VHM (giảm sàn), VIC (-1,3%), VPL (-6,4%) và VRE (giảm sàn). Nhóm cản bước VN-Index còn có sự tham gia của GEE (-6,4%), VJC (-3,2%), MCH (-1,6%), MWG (-2,6%), TCB (-1,1%) và FPT (-1%).

Ngược lại, động lực bảo vệ VN-Index tập trung chủ yếu tại những doanh nghiệp vốn hóa lớn như VCB (tăng trần), BID (+5,1%), GAS (+3,5%), CTG (+2%), BSR (+3,6%), VNM (+2,1%), GVR (+2%), HVN (+2,1%) và POW (-2,9%). Đáng chú ý, đây đều là những doanh nghiệp có sự tham gia của cổ đông Nhà nước.

Với cổ phiếu VCB của Vietcombank, nhịp tăng trần trong phiên đã kéo thị giá cổ phiếu này lên mức 63.700 đồng/đơn vị, cao nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây. Đà tăng mạnh này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thị giá, mà còn giúp VCB chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài từ tháng 8 năm ngoái, qua đó cải thiện đáng kể tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu đầu ngành ngân hàng.

Cùng với diễn biến tích cực về thị giá, quy mô vốn hóa của Vietcombank cũng được nới rộng lên trên mốc nửa triệu tỷ đồng, củng cố vị thế ngân hàng có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thanh khoản cổ phiếu VCB hôm nay cũng ghi nhận bùng nổ rõ rệt, với giá trị giao dịch qua kênh khớp lệnh đạt khoảng 1.700 tỷ đồng , cao gấp 7-10 lần so với mức bình quân của các phiên trước đó.

Diễn biến khởi sắc của VCB nói riêng và nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước nói chung diễn ra trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước.

Theo định hướng nêu tại Nghị quyết, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 3 ngân hàng thương mại Nhà nước nằm trong nhóm 100 ngân hàng lớn nhất châu Á về tổng tài sản. Đồng thời, phát triển 4 ngân hàng thương mại Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tiên phong về công nghệ, năng lực quản trị, đóng vai trò chủ lực và chủ đạo về quy mô, thị phần cũng như khả năng điều tiết thị trường trong toàn hệ thống ngân hàng.