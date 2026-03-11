Giá vàng thế giới lại vượt 5.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lo ngại lạm phát giảm bớt khi giá dầu hạ nhiệt. Những tín hiệu khác cho thấy xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc.

Trong phiên đang diễn ra, kim loại quý tăng lên vùng giá 5.212 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Chốt phiên giao dịch 10/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 54,3 USD lên 5.190,3 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên tăng 2,7%, lên 5.242,1 USD /ounce.

Trong phiên đang diễn ra, kim loại quý tăng thêm 21,7 USD lên vùng giá 5.212 USD /ounce và có thời điểm tăng vọt lên 5.221 USD /ounce.

Trước đó, giá vàng thế giới đã âm thầm tăng trở lại trên mốc 5.100 USD /ounce sau chuỗi giảm "sốc" hơn 100 USD /ounce vào cuối tuần qua. Tính đến thời điểm hiện tại, giá kim quý đã phục hồi hơn 3,8% từ vùng đáy từng thiết lập.

Trong khi đó, chỉ số USD-Index đã hạ nhiệt, qua đó hỗ trợ giá vàng vì đồng USD yếu khiến vàng, vốn được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Mặt khác, giá dầu tiếp tục lao dốc sau khi đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 3 năm ở phiên liền trước, sau thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán cuộc chiến tại Trung Đông có thể sớm kết thúc. Phát biểu này làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài. Tuy nhiên trên thực địa, xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết việc giá dầu không còn cao giúp giảm bớt mức độ ảnh hưởng đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Điều này khiến nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn.

Dù thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng lại mất đi một phần sức hấp dẫn khi lãi suất tăng, vì kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ công bố vào cuối tuần này. Fed được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 17-18/3 sắp tới.

Trong khi đó, giá vàng tại Dubai đang được giao dịch thấp hơn so với London (Anh) khi các chuyến bay bị hạn chế do xung đột khiến lượng vàng miếng bị giữ lại nhiều hơn tại thị trường địa phương, trong khi nhu cầu mua vàng của người dân nước này vẫn ở mức yếu.

Đối với thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 2,7% lên 89,39 USD /ounce, bạch kim giao ngay tăng 2,2% lên 2.229,15 USD /ounce và palladium tăng 1,22% lên 1.663 USD /ounce.