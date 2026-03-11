Tham vọng của các ngân hàng tư nhân

Trước mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhiều ngân hàng đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các mục tiêu tăng trưởng mạnh cả về lợi nhuận và quy mô tài sản.

HDBank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt trên 27.700 tỷ đồng năm nay, tăng hơn 30% so với năm 2025. Ảnh: Chí Hùng.

Trong bản kế hoạch kinh doanh mới đưa ra, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 8.100 tỷ đồng , chỉ tăng 6% so với kết quả năm 2025. Tuy nhiên, nhà băng này cũng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10,2%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2026 và trở thành ngân hàng tư nhân tiếp theo gia nhập "Câu lạc bộ triệu tỷ đồng tài sản" cùng với MB, VPBank, Techcombank và ACB.

Sacombank dự kiến dư nợ tín dụng sẽ đạt 699.400 tỷ đồng , tăng 11,7% hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao. Trong khi tổng huy động vốn được kỳ vọng đạt 921.300 tỷ đồng , tăng 10,2%. Bên cạnh đó, Sacombank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 5%.

Trước Sacombank, nhiều ngân hàng đã công bố kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng khá cao. Theo nghị quyết HĐQT công bố hồi tháng 2, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm nay đạt tới 41.323 tỷ đồng , tăng 35% so với năm 2025. Tổng tài sản ngân hàng dự kiến đạt 1,63 triệu tỷ đồng , tăng 29%. Hai chỉ tiêu quan trọng nhất của ngân hàng là dư nợ tín dụng dự kiến đạt gần 1,3 triệu tỷ, tăng 34%, trong khi tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá ước đạt hơn 1,03 triệu tỷ, tăng 40%.

Các công ty thành viên tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch lợi nhuận của VPBank năm nay. Trong đó, FE Credit đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.179 tỷ đồng , tăng 93% so với năm trước; công ty chứng khoán VPBankS dự kiến đạt 6.453 tỷ đồng , tăng 44%; còn công ty bảo hiểm OPES đặt kế hoạch lãi 936 tỷ đồng , tăng 47%.

Riêng ngân hàng mẹ VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay tăng 30%, đạt 34.240 tỷ đồng . Tổng tài sản riêng ngân hàng mẹ dự kiến đạt gần 1,5 triệu tỷ, tăng 27%, dư nợ cấp tín dụng khoảng 1,15 triệu tỷ đồng . Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5%.

Tại hội nghị nhà đầu tư tổ chức ngày 5/3 vừa qua, lãnh đạo HDBank cũng công bố kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu tổng tài sản tăng trên 28%. Trong đó, số dư huy động vốn dự kiến tăng hơn 27%, còn tín dụng tăng khoảng 35%. Với các chỉ tiêu này, HDBank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt trên 27.719 tỷ đồng , tăng hơn 30% so với năm 2025.

Với MB, tại hội nghị nhà đầu tư đầu năm, Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái cho biết ngân hàng đã đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng và huy động vốn khoảng 35% trong năm 2026. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 15-20%, tương đương khoảng 39.500 tỷ đồng .

Ngoài nhóm ngân hàng thương mại tư nhân cỡ lớn kể trên, nhiều ngân hàng tư nhân cỡ vừa cũng đã công bố kế hoạch kinh doanh năm nay với mức tăng trưởng phổ biến 2 con số.

Trong đó, HĐQT NamABank dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng tài sản đạt 480.000 tỷ đồng , tăng 15%. Huy động vốn dự kiến đạt 280.000 tỷ đồng , tăng 33%, trong khi dư nợ cho vay khách hàng tăng 21% lên 240.000 tỷ đồng . Ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.200 tỷ đồng , tăng 18% so với kết quả thực hiện năm 2025, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%.

Ở nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước chi phối, các chỉ tiêu tăng trưởng được xây dựng ở mức thận trọng hơn. Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 32.500 tỷ đồng , tăng khoảng 10% so với năm trước. Dư nợ cho vay dự kiến tăng 12-15%, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%.

Tại BIDV, lãnh đạo ngân hàng cho biết đến cuối năm 2025 tổng tài sản đã vượt 3,27 triệu tỷ đồng . Trong năm 2026, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 10%, dư nợ tín dụng tăng 15-16% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.