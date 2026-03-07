Vay tiêu dùng dưới 400 triệu có thể không phải chứng minh tài chính

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng ngưỡng khoản vay nhỏ từ 100 triệu lên 400 triệu đồng, nhằm phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay cũng như bảo đảm sự đồng bộ với các quy định.

Ban soạn thảo cho biết việc điều chỉnh ngưỡng vay nhằm phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay cũng như bảo đảm sự đồng bộ với các quy định liên quan. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến cá nhân, tổ chức đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (Thông tư 39).

Theo cơ quan quản lý, việc sửa đổi Thông tư 39 nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển công nghệ, yêu cầu thực tiễn của thị trường và mục tiêu quản lý của NHNN. Dự thảo Thông tư gồm 10 điều với nhiều nội dung điều chỉnh đáng chú ý.

Một trong những điểm mới là sửa đổi khoản 13 Điều 2 liên quan đến khái niệm "khoản cho vay có mức giá trị nhỏ". Theo đó, hạn mức khoản vay nhỏ được đề xuất nâng từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng đối với các tổ chức tín dụng và tối đa 200 triệu đồng đối với Quỹ tín dụng nhân dân, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng.

Ban soạn thảo cho biết việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay cũng như bảo đảm sự đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan.

Riêng hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân được quy định mức thấp hơn do đặc thù về quy mô hoạt động, năng lực tài chính và nhóm khách hàng phục vụ. Điều này cũng giúp bảo đảm nguyên tắc thận trọng trong cấp tín dụng và phản ánh đúng tính chất các khoản vay nhỏ lẻ đặc trưng của mô hình này.

Dự thảo cũng đề cập quy định về cho vay bằng phương tiện điện tử. Theo đó, khi triển khai hình thức cho vay này, các tổ chức tín dụng được chủ động quy định giới hạn dư nợ đối với từng khách hàng, đồng thời tự chịu trách nhiệm về các rủi ro phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ Điều 32c của Thông tư 39, quy định dư nợ cho vay đối với một khách hàng cá nhân vay phục vụ nhu cầu đời sống thông qua phương tiện điện tử không vượt quá 100 triệu đồng tại một tổ chức tín dụng.

Cơ quan quản lý cho rằng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và tiêu dùng gia tăng, nhu cầu vay vốn của người dân thường vượt mức 100 triệu đồng. Vì vậy, quy định giới hạn hiện nay không còn phù hợp với thực tế cũng như sự phát triển của công nghệ tài chính (Fintech).

Việc mở rộng dịch vụ cho vay bằng phương tiện điện tử là xu hướng tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số của ngành ngân hàng. Gỡ bỏ hạn mức dư nợ không chỉ giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng hợp pháp thuận tiện hơn, mà còn góp phần hạn chế tín dụng đen, đồng thời giảm chi phí giao dịch và thời gian đi lại cho khách hàng.