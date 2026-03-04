Tỷ giá USD/VND có xu hướng tăng do xung đột Trung Đông, NHNN nói gì?

Căng thẳng ở khu vực Trung Đông đã khiến tỷ giá USD/VND có xu hướng tăng những ngày vừa qua. NHNN cho biết sẽ tiếp tục phối hợp nhiều công cụ để ổn định chỉ tiêu này.

Tỷ giá USD/VND có xu hướng tăng trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang. Ảnh: Nam Khánh.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay (4/3), Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đã có chia sẻ về định hướng chính sách tiền tệ, tỷ giá của nhà điều hành trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, xung đột địa chính trị tại Trung Đông diễn biến phức tạp.

Cụ thể, lãnh đạo NHNN cho biết từ đầu năm 2026, kinh tế thế giới đã có nhiều biến động phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. NHNN đã phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thanh toán, chi trả của nền kinh tế trong thời điểm cao điểm cuối năm qua

Lãi suất trên thị trường cơ bản ổn định, biến động theo quan hệ cung cầu, lãi suất các khoản cho vay mới vẫn đang có xu hướng giảm so với năm 2025. Tín dụng tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, tính đến ngày 26/2, quy mô tín dụng hệ thống ngân hàng đã đạt 18,86 triệu tỷ đồng , tăng 1,4% so với cuối năm 2025, tăng 20,18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tỷ giá, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết tỷ giá USD/VND đầu năm nay diễn biến linh hoạt với điều kiện thị trường, các nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp, nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ. Tính đến cuối tháng 2, tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng ở mức 26.044 đồng/USD, giảm khoảng 0,94% so với cuối năm 2025, nguồn cung ngoại tệ dồi dào.

Tuy nhiên, lãnh đạo NHNN cho biết do tình hình căng thẳng diễn ra tại khu vực Trung Đông gần đây, trong 3 ngày đầu tuần này, tỷ giá có xu hướng tăng lên. Đến trưa nay, tỷ giá bình quân trên kênh liên ngân hàng là 26.220 đồng/USD, nhưng vẫn thấp hơn so với cuối năm 2025.

Ông Hà lý giải diễn biến leo thang căng thẳng, xung đột quân sự ở khu vực Trung Đông đã khiến giá dầu tăng cao, có thời điểm tăng 8-13%, tạo áp lực lên lạm phát và kỳ vọng lạm phát toàn cầu. Hiện các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, bao gồm cả Fed, trở nên thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất.

"Thậm chí, có ngân hàng trung ương đã phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất sớm trong tháng 3 để kiểm soát lạm phát", Phó thống đốc Phạm Thanh Hà nói và cho biết những biến động này đã tạo sức ép lên tỷ giá và thị trường tiền tệ trong nước.

Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế khác, với mục tiêu ưu tiên là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Về giải pháp cụ thể với lãi suất, Phó thống đốc cho biết NHNN sẽ tiếp tục điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng công khai lãi suất cho vay.

Về tỷ giá, NHNN sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định tỷ giá và đảm bảo hoạt động thông suốt của thị trường.

Về tín dụng, nhà điều hành sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên những lĩnh vực là động lực của tăng trưởng kinh tế. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng ở các lĩnh vực rủi ro.

Ngoài ra, NHNN sẽ tăng cường rà soát cũng như yêu cầu các tổ chức tín dụng đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, tăng cường áp dụng công nghệ, số hóa vào quy trình cấp tín dụng tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng.