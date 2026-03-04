Giá USD tự do lên gần 26.900 đồng

Giá USD giao dịch trên thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh cả trăm đồng để áp sát mốc 26.900 đồng/USD.

Giá bán USD tăng mạnh tại kênh ngân hàng và cả trên thị trường tự do. Ảnh: Nam Khánh.

Chiều 4/3, các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội báo giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.830 - 26.880 đồng/USD (mua - bán), tăng 100 đồng so với hôm qua và là mức giá cao nhất trong vòng một tháng qua.

Cũng trong hôm nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.052 đồng/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 23.799 - 26.304 đồng/USD.

Trên kênh giao dịch chính thức, các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng giá giao dịch đồng USD lên kịch trần mức NHNN cho phép.

Vietcombank hiện niêm yết giá mua - bán đồng ngoại tệ này ở mức 25.974 - 26.304 đồng/USD. VietinBank chấp nhận mua vào ở mức 26.010 đồng/USD, bán ra ở 26.304 đồng/USD. BIDV niêm yết ở 26.024 - 26.304 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, ACB, Sacombank, Eximbank, SHB, Techcombank, MB... cùng niêm yết giá bán USD quanh mức 26.010-26.016 đồng. Ở chiều mua vào, giá niêm yết hiện dao động quanh vùng 26.304 đồng/USD.

Với diễn biến kể trên, giá bán USD tự do hiện cao hơn ngân hàng khoảng 600 đồng/USD.

Giá USD trong nước tăng cao do ảnh hưởng từ diễn biến tăng của đồng bạc xanh trên thế giới. Chỉ số USD-Index hiện đã vượt 99 điểm.

Đồng USD mạnh lên khi nhà đầu tư không còn chắc chắn về triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng khi chiến sự tại Trung Đông có nguy cơ kéo dài.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Công ty chứng khoán MBS cho biết trong tháng 2, sự phục hồi của đồng USD cũng đã phần nào gây áp lực lên tỷ giá USD/VND trong nước.

Theo đó, tỷ giá liên ngân hàng đến cuối tháng 2 ghi nhận mức tăng 0,4% so với tháng trước lên 26.058 đồng/USD, tuy nhiên mức này vẫn thấp hơn 0,8% so với đầu năm. Tỷ giá tự do tăng mạnh 0,85% trong tháng, lên mức 26.700 đồng/USD nhưng có giảm 0,8% so với đầu năm; trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước.

Về dài hạn, MBS nhận thấy các áp lực lên tỷ giá trong năm 2026. Nguyên nhân tới từ việc Việt Nam ghi nhận mức thặng dư thương mại hơn 20 tỷ USD trong năm 2025, song phần lớn thặng dư thương mại đến từ nhóm FDI trong khi khối doanh nghiệp trong nước ghi nhận thâm hụt gần 30 tỷ USD . Điều này cho thấy nhu cầu USD trong nước vẫn rất lớn trong chu kỳ mở rộng sản xuất.

Cơ quan này cũng dự báo nhập khẩu sẽ tăng trưởng cùng tốc độ với xuất khẩu trong năm 2026, chủ yếu tăng trưởng nhập khẩu từ Mỹ khi Việt Nam cần tiếp tục thu hẹp thâm hụt thương mại tại thị trường này.

Ngoài ra, giá vàng quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới do bất ổn địa chính trị và nhu cầu tài sản an toàn của nhà đầu tư tăng cao. Nhu cầu nhập khẩu vàng tăng sẽ tạo áp lực lên tỷ giá trong nước.

Cân bằng giữa các yếu tố trên, MBS cho rằng tỷ giá USD sẽ ghi nhận mức tăng trong năm 2026 dao động quanh biên độ 2,5-3%.