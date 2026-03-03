Giá vàng thế giới vượt 5.400 USD

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trước những lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông, sau các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Trong phiên ngày 2/3 (giờ Mỹ), giá kim quý có thời điểm tăng dựng đứng lên mốc 5.416 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 42,8 USD lên 5.320,8 USD /ounce. Trong phiên, giá kim quý có thời điểm tăng dựng đứng lên mốc 5.416 USD /ounce, nhưng sau đó thu hẹp một phần mức tăng do hoạt động chốt lời diễn ra và dao động quanh vùng 5.300- 5.360 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên tăng 1,2% lên 5.311,6 USD .

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng đi lên, phổ biến dao động quanh mức 5.375 USD /ounce.

Vào đầu tuần này, giá vàng đã trải qua phiên tăng gần 100 USD sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất mà kim loại quý ghi nhận trong một tháng qua.

Vàng đã liên tiếp lập nhiều kỷ lục và tăng gần 23% kể từ đầu năm đến nay. Đà tăng này nối tiếp mức tăng ấn tượng 64% trong năm 2025, được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, dòng vốn lớn đổ vào các quỹ ETF và xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Mặt khác, chỉ số USD-Index tăng 1% khiến vàng, được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết hiện tại, thị trường đang đánh giá liệu các cuộc tấn công này có tiếp diễn trong vài tuần tới hay không và chính sự bất định này nhiều khả năng sẽ hỗ trợ đà tăng của giá kim quý, theo Reuters.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp tục mở rộng và chưa có dấu hiệu kết thúc. Israel tấn công Lebanon để đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah, trong khi Tehran tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các quốc gia vùng Vịnh.

Tổng thống Donald Trump cho biết một "làn sóng lớn" các cuộc tấn công tiếp theo sắp diễn ra, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, giá dầu và khí đốt tăng vọt khi các cuộc không kích buộc nhiều cơ sở dầu khí trên khắp Trung Đông phải đóng cửa và làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, vốn là tuyến hàng hải then chốt.

Với tình hình bất ổn trên, BNP Paribas dự báo nhu cầu đầu tư vào vàng vật chất sẽ là động lực lớn trong năm nay. Theo các nguồn tin trong ngành kim loại nói với Reuters, dòng chảy vàng vật chất đến và đi từ trung tâm giao dịch vàng Dubai sẽ bị hạn chế nghiêm trọng trong những ngày tới do các hãng hàng không hủy chuyến vì các cuộc không kích.

Về dữ liệu kinh tế, thị trường sẽ theo dõi báo cáo việc làm ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp trong tuần này.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 5,7% xuống 88,46 USD /ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 30/1. Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay giảm 2,7% xuống 2.300,5 USD /ounce, trong khi palladium mất 0,9% xuống 1.770,66 USD /ounce.