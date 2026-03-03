2 hãng bay trở lại 'giải cứu' khách mắc kẹt ở Trung Đông

Emirates và Etihad Airways cho biết sẽ nối lại hoạt động bay dù rất hạn chế để giải tỏa hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt tại Trung Đông.

Hãng bay lớn nhất khu vực Trung Đông sẽ nối lại hoạt động bay để sơ tán khách khỏi khu vực. Ảnh: Skytrax.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết Emirates dự kiến bắt đầu sơ tán hành khách từ tối thứ Hai, dù toàn bộ chuyến bay thương mại theo lịch trình vẫn bị hủy.

Etihad Airways thì cho biết sẽ khai thác một số chuyến bay điều chuyển máy bay, chở hàng và hồi hương công dân, phối hợp với nhà chức trách UAE và tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Một số chuyến bay đặc biệt của Etihad đã cất cánh từ sân bay Abu Dhabi trong ngày thứ Hai.

Tình trạng gián đoạn lan rộng khắp khu vực Vịnh Ba Tư, khiến hàng chục nghìn người mắc kẹt tại các trung tâm trung chuyển lớn như Dubai và Doha. Việc nối lại hoạt động bay vẫn tiềm ẩn rủi ro khi Iran tiếp tục phóng tên lửa và UAV, làm gia tăng nguy cơ đối với hàng không dân dụng khu vực.

Emirates cho biết sẽ dừng các chuyến bay thường lệ đến và đi từ Dubai đến 15h ngày thứ Ba theo giờ địa phương và cảnh báo gián đoạn có thể kéo dài đến cuối tuần.

Etihad kéo dài thời gian hủy chuyến đến cùng thời điểm, trong khi Qatar Airways đình chỉ toàn bộ các chuyến bay do không phận Qatar đóng cửa.

Nhiều quốc gia trong khu vực cũng áp đặt các hạn chế không phận. Saudi Arabia đóng một phần không phận, Jordan siết chặt kiểm soát bay, trong khi Bahrain và Kuwait xác nhận sân bay bị UAV tấn công gây thiệt hại và làm một số nhân viên bị thương.

Ảnh hưởng của xung đột lan sang châu Âu và châu Á. Cathay Pacific Airways đã hủy một số chuyến bay đến Trung Đông đến hết ngày 5/3, còn IndiGo kéo dài lệnh đình chỉ bay đến hết thứ Ba. Tại châu Âu, cổ phiếu các hãng hàng không lớn giảm mạnh do lo ngại nhu cầu đi lại sụt giảm ngay trước mùa cao điểm hè.

Giá dầu tăng vọt do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, kéo theo chi phí nhiên liệu - khoản chi lớn nhất của các hãng hàng không - tăng mạnh. Việc đóng cửa không phận cũng buộc nhiều chuyến bay phải bay vòng, làm chi phí khai thác tiếp tục leo thang.

Cơ quan hàng không dân dụng UAE cho biết đã hỗ trợ hơn 20.000 hành khách bị ảnh hưởng. Các chuyên gia cảnh báo ngay cả khi không phận được mở lại, hệ thống hàng không toàn cầu sẽ cần nhiều ngày để giải quyết tình trạng máy bay và tổ bay bị phân tán.

Dù khu vực Vịnh Ba Tư đã quen với các gián đoạn trong 2 năm qua do nhiều lần hạn chế không phận tại Trung Đông, việc đình chỉ hoàn toàn hoạt động hàng không trên quy mô lớn như hiện nay là chưa từng có tiền lệ. Tình hình cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột giữa Iran với Israel - Mỹ, đồng thời làm rung chuyển khu vực giàu năng lượng này.

Trong nhiều thập kỷ, Emirates, Qatar Airways và Etihad đã xây dựng đội bay khổng lồ, đưa hành khách trung chuyển qua các trung tâm của mình, biến Trung Đông thành huyết mạch quan trọng của lưu thông hàng không toàn cầu.

Những hãng bay này cũng trở thành động lực tăng trưởng chính của khu vực vùng Vịnh, khi chuyển từ vai trò trung chuyển sang thu hút đầu tư, kinh doanh và du lịch.