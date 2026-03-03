Lãi suất qua đêm lại nhảy lên hơn 11%/năm

Trong phiên giao dịch ngày 2/3, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm bất ngờ tăng vọt 6,3 điểm % so với phiên trước lên mức 11,1%/năm.

Lãi suất qua đêm tăng mạnh. Ảnh: Nam Khánh.

Theo số liệu từ Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (Vira), ngày 2/3, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND ghi nhận tăng mạnh 0,6-6,3 điểm % ở hầu hết kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với cuối tuần trước.

Theo đó, lãi suất qua đêm tăng mạnh 6,3 điểm % trong phiên trước lên 11,1%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng tới 4,5 điểm %, giao dịch tại 12%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng 2,25 điểm % lên mức 9,25%/năm, còn lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,6 điểm %, lên 7,8%/năm.

Trong khi đó, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng tiền USD tăng 0,01-0,03 điểm % ở các kỳ hạn dài hơn; giao dịch kỳ hạn qua đêm là 3,61%/năm; một tuần 3,68%/năm; kỳ hạn hai tuần 3,74%/năm và kỳ hạn một tháng là 3,76%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 2/3, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 91.000 tỷ đồng , gồm 38.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 38.000 tỷ kỳ hạn 14 ngày và 15.000 tỷ kỳ hạn 21 ngày, với lãi suất đồng loạt 4,5%/năm.

Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt khoảng 82.641 tỷ đồng , trong đó khoảng 30.175 tỷ ở kỳ hạn 7 ngày, 37.465 tỷ ở kỳ hạn 14 ngày và 15.000 tỷ ở kỳ hạn 21 ngày. Trong ngày có khoảng 47.869 tỷ đồng đáo hạn và Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, cơ quan điều hành đã bơm ròng khoảng 34.772 tỷ đồng ra thị trường, nâng tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên khoảng 439.450 tỷ đồng .

Trước đó, trong phiên giao dịch 3/2, lãi suất cho vay bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng tiền Đồng đã tăng đột biến 2-7,9 điểm % ở hầu hết kỳ hạn ngắn. Trong đó, lãi suất qua đêm đã tăng vọt lên mức 17%/năm. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 1 tuần cũng tăng lên 15%/năm, trong khi kỳ hạn 2 tuần ở mức 6,4%/năm và kỳ hạn 1 tháng lên 9,5%/năm.

Trong các phiên sau đó, lãi suất cho vay qua đêm giữa các nhà băng dần hạ nhiệt và giảm về vùng 4% trước khi tăng trở lại vào phiên 2/3.