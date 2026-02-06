Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
NHNN tiếp tục bơm VND, lãi suất qua đêm hạ về vùng 8%

  • Thứ sáu, 6/2/2026 11:31 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) duy trì hoạt động bơm ròng thanh khoản qua kênh thị trường mở (OMO), lãi suất liên ngân hàng VND hạ nhiệt tại hầu hết kỳ hạn chủ chốt.

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm mạnh nhờ NHNN bơm ròng lượng lớn VND. Ảnh: Nam Khánh.

Theo dữ liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (Vira), trong ngày 5/2, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh ở các kỳ hạn ngắn so với phiên trước, ngoại trừ kỳ hạn 2 tuần tăng đột biến. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm - kỳ hạn chiếm hơn 90% giá trị giao dịch - giảm mạnh xuống còn 8,5%/năm.

Cùng xu hướng, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 1,15 điểm %, về mức 8,6%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng mạnh 2,6 điểm % lên 9%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng giảm 1 điểm % còn 8,5%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ. Lãi suất qua đêm giảm 0,01 điểm %, xuống 3,61%/năm; kỳ hạn 1 tuần đi ngang ở mức 3,66%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng cùng tăng 0,01 điểm %, lần lượt đạt 3,72%/năm và 3,76%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, trong phiên 5/2, NHNN chào thầu tổng cộng 22.000 tỷ đồng, gồm 7.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày và 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, khối lượng trúng thầu đạt 12.421 tỷ đồng, trong đó 4.074 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 1.987 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 6.360 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày. Trong ngày, khối lượng đáo hạn đạt 5.764 tỷ đồng, đồng thời NHNN không phát hành tín phiếu.

Như vậy, cơ quan điều hành chính sách tiền tệ đã bơm ròng 6.657 tỷ đồng ra thị trường trong phiên này, nâng tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên 456.651 tỷ đồng.

Trước đó, NHNN cũng đã bơm ròng lần lượt khoảng 87.500 tỷ đồng, 65.000 tỷ đồng55.000 tỷ đồng qua kênh OMO trong các phiên giao dịch từ ngày 2 đến 4/2. Riêng phiên 3/2, lãi suất chào bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng tiền VND ghi nhận mức tăng đột biến 2-7,9 điểm % ở hầu hết kỳ hạn ngắn. Trong đó, lãi suất qua đêm thậm chí tăng vọt lên mức 17%/năm trong phiên này.

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng lên cao kỷ lục 17%

Lãi suất liên ngân hàng bất ngờ "leo thang" vào đầu tháng 2 với lãi suất qua đêm, kỳ chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất giữa các nhà băng, tăng vọt lên mức cao kỷ lục 17%.

39:2359 hôm qua

Giá vàng bạc thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời, trong bối cảnh kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay của Mỹ suy yếu và đồng USD trở nên mạnh hơn.

09:11 31/1/2026

Chủ tịch Fed nêu điều kiện để cắt giảm lãi suất

Trong bài phát biểu sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết dù số việc làm mới vẫn ở mức thấp, nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng khá tốt.

13:18 29/1/2026

Hồng Nhung

lãi suất qua đêm Ngân hàng Nhà nước thị trường mở OMO liên ngân hàng VND

    Xuat hien lai suat tren 7% voi tien gui 6 thang hinh anh

    Xuất hiện lãi suất trên 7% với tiền gửi 6 tháng

    19:06 29/12/2025 19:06 29/12/2025

    0

    Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại một ngân hàng thương mại đã tăng lên trên mức 7%/năm, trong bối cảnh các nhà băng liên tục cạnh tranh hút dòng tiền cuối năm.

