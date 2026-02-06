NHNN tiếp tục bơm VND, lãi suất qua đêm hạ về vùng 8%

Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) duy trì hoạt động bơm ròng thanh khoản qua kênh thị trường mở (OMO), lãi suất liên ngân hàng VND hạ nhiệt tại hầu hết kỳ hạn chủ chốt.

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm mạnh nhờ NHNN bơm ròng lượng lớn VND. Ảnh: Nam Khánh.

Theo dữ liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (Vira), trong ngày 5/2, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh ở các kỳ hạn ngắn so với phiên trước, ngoại trừ kỳ hạn 2 tuần tăng đột biến. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm - kỳ hạn chiếm hơn 90% giá trị giao dịch - giảm mạnh xuống còn 8,5%/năm.

Cùng xu hướng, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 1,15 điểm %, về mức 8,6%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng mạnh 2,6 điểm % lên 9%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng giảm 1 điểm % còn 8,5%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ. Lãi suất qua đêm giảm 0,01 điểm %, xuống 3,61%/năm; kỳ hạn 1 tuần đi ngang ở mức 3,66%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng cùng tăng 0,01 điểm %, lần lượt đạt 3,72%/năm và 3,76%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, trong phiên 5/2, NHNN chào thầu tổng cộng 22.000 tỷ đồng , gồm 7.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày và 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, khối lượng trúng thầu đạt 12.421 tỷ đồng , trong đó 4.074 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 1.987 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 6.360 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày. Trong ngày, khối lượng đáo hạn đạt 5.764 tỷ đồng , đồng thời NHNN không phát hành tín phiếu.

Như vậy, cơ quan điều hành chính sách tiền tệ đã bơm ròng 6.657 tỷ đồng ra thị trường trong phiên này, nâng tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên 456.651 tỷ đồng .

Trước đó, NHNN cũng đã bơm ròng lần lượt khoảng 87.500 tỷ đồng , 65.000 tỷ đồng và 55.000 tỷ đồng qua kênh OMO trong các phiên giao dịch từ ngày 2 đến 4/2. Riêng phiên 3/2, lãi suất chào bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng tiền VND ghi nhận mức tăng đột biến 2-7,9 điểm % ở hầu hết kỳ hạn ngắn. Trong đó, lãi suất qua đêm thậm chí tăng vọt lên mức 17%/năm trong phiên này.