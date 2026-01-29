Chủ tịch Fed nêu điều kiện để cắt giảm lãi suất

Trong bài phát biểu sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết dù số việc làm mới vẫn ở mức thấp, nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng khá tốt.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ vững chắc trong năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ vững chắc, sau khi 10/12 thành viên bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất chuẩn trong biên độ 3,5-3,75%, theo Reuters.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho biết các chỉ báo hiện có cho thấy hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ vững chắc, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp đã xuất hiện một số dấu hiệu ổn định.

Mục tiêu lạm phát 2%

Trong bài phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ vững chắc trong năm ngoái và đang bước vào năm 2026 với nền tảng ổn định. Ông nói thêm dù số việc làm mới tạo ra vẫn ở mức thấp, tỷ lệ thất nghiệp đã cho thấy một số dấu hiệu ổn định, trong khi lạm phát vẫn ở mức khá cao, theo CNBC.

Tuy nhiên, các động thái lãi suất trong tương lai vẫn chưa được cơ quan này quyết định. "Chính sách tiền tệ không đi theo một lộ trình định sẵn. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định theo từng cuộc họp dựa trên các dữ liệu", ông Powell nói trong cuộc họp báo.

Ông cho biết Fed đang ở vị thế "được chuẩn bị tốt" để điều chỉnh lãi suất chính sách trong tương lai, tùy thuộc vào diễn biến của nền kinh tế.

Ông phân tích lạm phát lõi nhiều khả năng đã đạt 3% trong tháng 12/2025, nhưng vẫn đang đi đúng hướng để quay trở lại mục tiêu của Fed. Dựa trên chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, bức tranh cuối năm 2025 cho thấy lạm phát hàng hóa vẫn dai dẳng, trong khi lạm phát dịch vụ đang hạ nhiệt. Do đó, Fed đặt mục tiêu lạm phát 2% và ông Powell cho biết vẫn tin tưởng mục tiêu này sẽ đạt được khi tác động của thuế quan suy yếu.

"Những chỉ số lạm phát cao hiện nay chủ yếu phản ánh lạm phát trong khu vực hàng hóa, vốn bị đẩy lên bởi tác động của thuế quan. Ngược lại, xu hướng giảm lạm phát dường như vẫn đang tiếp diễn trong khu vực dịch vụ", Chủ tịch Fed phát biểu.

Đáng chú ý, ông Powell nhấn mạnh khi giá cả giảm, ngân hàng trung ương sẽ xem xét nới lỏng chính sách tiền tệ. Ông kỳ vọng về việc tác động của thuế quan đối với giá hàng hóa đạt đỉnh và sau đó bắt đầu giảm, với điều kiện không có các đợt tăng thuế mới. "Và đó là điều chúng tôi kỳ vọng thấy trong năm nay. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ cho thấy rằng chúng tôi có thể nới lỏng chính sách", ông Powell nói.

Dù có 2 ý kiến phản đối về quyết định giữ nguyên lãi suất, ông Powell cho biết phần lớn đồng nghiệp lại ủng hộ việc tạm dừng sau 3 lần cắt giảm liên tiếp. Ngoài ra, lãi suất quỹ liên bang hiện ở mức trung tính tương đối, và đây cũng là quan điểm được nhiều thành viên trong Ủy ban đồng thuận.

"Nhiều đồng nghiệp của tôi cho rằng khó có thể nhìn vào các dữ liệu hiện tại và nói rằng chính sách tiền tệ đang ở trạng thái thắt chặt đáng kể", ông nói thêm.

Bảo vệ tính độc lập của Fed

Cũng trong bài phát biểu, ông Powell đưa ra lập luận mạnh mẽ bảo vệ tính độc lập của ngân hàng trung ương, cho rằng đây là nền tảng của các nền dân chủ hiện đại và là hàng rào ngăn chặn việc chính trị hóa chính sách tiền tệ.

Theo đó, mục đích của tính độc lập không phải để bảo vệ các nhà hoạch định chính sách mà đơn giản là vì mọi nền kinh tế tiên tiến trên thế giới đều đã đi đến thông lệ chung này. "Đây là một thể chế nhằm phục vụ người dân, đồng thời giúp tách biệt việc hoạch định chính sách tiền tệ khỏi sự kiểm soát trực tiếp của các quan chức", ông nói. Ngoài ra, tính độc lập này đã giúp các ngân hàng trung ương phục vụ người dân một cách hiệu quả.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ngày càng thể hiện mong muốn kiểm soát Fed, thông qua việc chỉ trích liên tục ông Powell và các đồng nghiệp, các quyết định bổ nhiệm của mình, cũng như tuyên bố rằng tổng thống nên được tham vấn trong các quyết định về lãi suất.

Lý giải việc tham dự phiên điều trần tại Tòa án Tối cao

Trả lời câu hỏi về việc tham dự phiên điều trần trong vụ kiện bà Lisa Cook, ông Powell giải thích đây là vụ án pháp lý quan trọng nhất trong lịch sử 113 năm của Fed, vì vậy sự có mặt của ông là thật sự cần thiết.

Việc ông Powell tham dự phiên tranh luận miệng tại Tòa án Tối cao Mỹ trong vụ kiện được xem là bước đi hiếm thấy đối với một Chủ tịch Fed.

Tuy nhiên, nhiều người đặt nghi vấn xung quanh vụ kiện bà Lisa Cook rằng liệu một tổng thống đương nhiệm có thể sa thải một thống đốc Fed hay không.

Trước đó, ông Trump cáo buộc bà Cook gian lận thế chấp khi khai báo 2 bất động sản khác nhau là nơi cư trú chính vào năm 2021, trước khi bà gia nhập Hội đồng Thống đốc Fed. Đạo luật Dự trữ Liên bang quy định tổng thống chỉ có thể bãi nhiệm một thành viên Hội đồng Thống đốc Fed bởi lý do chính đáng.