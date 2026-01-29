Fed giữ nguyên lãi suất

Fed đã bỏ phiếu tạm dừng chuỗi cắt giảm lãi suất gần đây, trong bối cảnh ngân hàng trung ương đối mặt với những câu hỏi về tính độc lập và đang chờ đợi một lãnh đạo mới.

Trong tuyên bố sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,5-3,75%. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết "hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ vững chắc", sau khi 10/12 thành viên bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất chuẩn trong biên độ 3,5-3,75%, theo Reuters.

Trong đó, 2 Thống đốc Christopher Waller, ứng viên tiềm năng kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5, và Stephen Miran đã bỏ phiếu phản đối, ủng hộ cắt giảm lãi suất thêm 0,25%.

Bỏ ngõ khả năng giảm lãi suất

Cùng với quyết định giữ nguyên lãi suất, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cũng nâng đánh giá về triển vọng tăng trưởng kinh tế, đồng thời giảm bớt lo ngại đối với thị trường lao động so với lạm phát, theo CNBC.

"Các chỉ báo hiện tại cho thấy hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng với tốc độ vững chắc. Việc làm tăng chậm, và tỷ lệ thất nghiệp đã cho thấy một số dấu hiệu ổn định, trong khi lạm phát vẫn ở mức tương đối cao", Fed cho biết trong tuyên bố sau cuộc họp.

Đáng chú ý, Fed đã loại bỏ đoạn đánh giá cho rằng rủi ro suy yếu của thị trường lao động lớn hơn rủi ro lạm phát gia tăng, một thay đổi cho thấy cách tiếp cận thận trọng hơn, đặc biệt khi các nhà hoạch định chính sách nhìn nhận 2 mục tiêu kép của Fed là kiểm soát lạm phát và toàn dụng lao động đang cân bằng hơn.

Cơ quan này cũng không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về thời điểm có thể cắt giảm chi phí vay tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh rằng mức độ và thời điểm của các đợt điều chỉnh tiếp theo sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu sắp tới và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế.

Nội bộ chia rẽ

Quyết định duy trì chi phí vay ở mức hiện tại đồng nghĩa với việc chu kỳ nới lỏng tiền tệ hiện nay của Fed tạm thời bị đình lại. Chu kỳ này được khởi động vào cuối nhiệm kỳ của chính quyền Joe Biden. Nhưng đến nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Donald Trump, chu kỳ này đã phải dừng lại và một lần nữa bị gián đoạn sau các đợt cắt giảm lãi suất 0,25% liên tiếp trong 3 cuộc họp cuối cùng của năm 2025.

Đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 9-10/12 đã khiến FOMC rơi vào tình trạng chia rẽ hiếm thấy, khi 3 trong số 12 thành viên có quyền biểu quyết phản đối: một người muốn cắt giảm sâu hơn, trong khi 2 người phản đối việc cắt giảm.

Những bất đồng này tiếp tục kéo sang năm 2026 khi các dữ liệu kinh tế gần đây không làm thay đổi quan điểm của những quan chức vốn lo ngại lạm phát chưa tiến gần trở lại mục tiêu 2% của Fed, cũng như của những người quan tâm nhiều hơn đến nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp tăng nếu điều kiện tín dụng không được nới lỏng để thúc đẩy chi tiêu và đầu tư.

Cuộc tranh luận trên nhiều khả năng sẽ định hình những tuần đầu nhiệm kỳ của người được bổ nhiệm thay thế Chủ tịch Jerome Powell. Người kế nhiệm ông Powell dự kiến sẽ nắm quyền điều hành Fed tại cuộc họp chính sách ngày 16-17/6. Hiện, giới đầu tư cho rằng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho đến thời điểm đó.

Như vậy, ông Powell chỉ còn 2 cuộc họp nữa trước khi kết thúc nhiệm kỳ, khép lại 8 năm đầy biến động tại Fed, từ giai đoạn đại dịch toàn cầu, một cuộc suy thoái nghiêm trọng cho đến hàng loạt cuộc đối đầu kéo dài với ông Trump.

Gần đây nhất, Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập ông Powell với cáo buộc liên quan đến dự án cải tạo quy mô lớn trụ sở Fed tại Washington, D.C. Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhiều lần đe dọa sa thải Powell và thậm chí đã tiến hành cách chức Thống đốc Lisa Cook, tuy nhiên vụ việc đang chờ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

Xuyên suốt những căng thẳng này là cuộc tranh cãi về tính độc lập của Fed. Dù vậy, ông Powell cho rằng mối đe dọa này bắt nguồn từ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm kiểm soát chính sách tiền tệ. Các đời tổng thống trước đây cũng từng chỉ trích Fed và gây áp lực đòi cắt giảm lãi suất, nhưng chưa ai công khai và quyết liệt như ông Trump.