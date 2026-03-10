Giá Bitcoin tăng mạnh chỉ nhờ một câu nói của ông Trump

Giá Bitcoin bật tăng trở lại vùng 70.000 USD khi tâm lý rủi ro trên thị trường toàn cầu dịu bớt sau phát biểu của Tổng thống Trump về cuộc xung đột với Iran.

Giá Bitcoin trở lại mốc 70.000 USD. Ảnh: LupoToro.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin đã tăng trở lại mốc 70.000 USD lần đầu tiên sau 4 ngày, trong bối cảnh nỗi lo của nhà đầu tư về cuộc xung đột với Iran dịu bớt sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới có thời điểm tăng tới 2,32%, đạt 70.881 USD /BTC trong phiên giao dịch 10/3. Đà phục hồi của Bitcoin diễn ra cùng lúc với xu hướng tăng của thị trường chứng khoán, cũng như kim loại quý, trong khi giá dầu thô quay đầu giảm mạnh.

Sự đảo chiều của các thị trường tài chính toàn cầu diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu cuộc xung đột (giữa Mỹ - Israel với Iran) “sẽ sớm được giải quyết”.

Các đồng tiền điện tử khác cũng ghi nhận mức tăng nhưng thấp hơn. Ethereum - đồng tiền số lớn thứ hai thế giới - có lúc tăng 1,3%, trong khi XRP và Solana lần lượt tăng tối đa 1,4% và 1,2%.

Niềm tin rằng chiến sự tại Trung Đông hạ nhiệt đang đẩy giá Bitcoin hồi phục. Ảnh: CoinMarketCap.

Ông Richard Galvin, đồng sáng lập quỹ đầu cơ DACM, cho rằng những phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump đang được thị trường hiểu như tín hiệu cho thấy xung đột với Iran có thể kết thúc nhanh hơn so với kỳ vọng trước đó.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rủi ro vẫn còn hiện hữu nếu thị trường diễn giải sai các tuyên bố này, hoặc nếu một trong các bên liên quan như Israel, Mỹ hoặc Iran có hành động làm leo thang căng thẳng và khiến khả năng hạ nhiệt xung đột không còn khả thi.

Trên thị trường chứng khoán toàn cầu, đặc biệt tại châu Á đã bật tăng mạnh khi bước vào phiên giao dịch hôm nay.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 3%, trong khi MSCI Asia Pacific Index tăng 2,7% sau khi đã lao dốc 3,7% trong phiên trước đó. Số cổ phiếu tăng giá trên thị trường cũng áp đảo.

Trong khi đó, giá dầu thô Brent giảm 7,7% xuống còn 91,37 USD /thùng, thấp hơn đáng kể so với đỉnh 119,5 USD /thùng ghi nhận trong phiên giao dịch hôm qua.