Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá Bitcoin tăng mạnh chỉ nhờ một câu nói của ông Trump

  • Thứ ba, 10/3/2026 16:37 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Giá Bitcoin bật tăng trở lại vùng 70.000 USD khi tâm lý rủi ro trên thị trường toàn cầu dịu bớt sau phát biểu của Tổng thống Trump về cuộc xung đột với Iran.

Giá Bitcoin trở lại mốc 70.000 USD. Ảnh: LupoToro.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin đã tăng trở lại mốc 70.000 USD lần đầu tiên sau 4 ngày, trong bối cảnh nỗi lo của nhà đầu tư về cuộc xung đột với Iran dịu bớt sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới có thời điểm tăng tới 2,32%, đạt 70.881 USD/BTC trong phiên giao dịch 10/3. Đà phục hồi của Bitcoin diễn ra cùng lúc với xu hướng tăng của thị trường chứng khoán, cũng như kim loại quý, trong khi giá dầu thô quay đầu giảm mạnh.

Sự đảo chiều của các thị trường tài chính toàn cầu diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu cuộc xung đột (giữa Mỹ - Israel với Iran) “sẽ sớm được giải quyết”.

Các đồng tiền điện tử khác cũng ghi nhận mức tăng nhưng thấp hơn. Ethereum - đồng tiền số lớn thứ hai thế giới - có lúc tăng 1,3%, trong khi XRP và Solana lần lượt tăng tối đa 1,4% và 1,2%.

bitcoin anh 1

Niềm tin rằng chiến sự tại Trung Đông hạ nhiệt đang đẩy giá Bitcoin hồi phục. Ảnh: CoinMarketCap.

Ông Richard Galvin, đồng sáng lập quỹ đầu cơ DACM, cho rằng những phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump đang được thị trường hiểu như tín hiệu cho thấy xung đột với Iran có thể kết thúc nhanh hơn so với kỳ vọng trước đó.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rủi ro vẫn còn hiện hữu nếu thị trường diễn giải sai các tuyên bố này, hoặc nếu một trong các bên liên quan như Israel, Mỹ hoặc Iran có hành động làm leo thang căng thẳng và khiến khả năng hạ nhiệt xung đột không còn khả thi.

Trên thị trường chứng khoán toàn cầu, đặc biệt tại châu Á đã bật tăng mạnh khi bước vào phiên giao dịch hôm nay.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 3%, trong khi MSCI Asia Pacific Index tăng 2,7% sau khi đã lao dốc 3,7% trong phiên trước đó. Số cổ phiếu tăng giá trên thị trường cũng áp đảo.

Trong khi đó, giá dầu thô Brent giảm 7,7% xuống còn 91,37 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với đỉnh 119,5 USD/thùng ghi nhận trong phiên giao dịch hôm qua.

Cuộc chiến ở Trung Đông đang 'vùi dập' Bitcoin

Bitcoin từng áp sát 74.000 USD nhưng nhanh chóng quay đầu giảm mạnh. Căng thẳng Trung Đông cùng sức mạnh của đồng USD đã kéo đồng tiền số lớn nhất thị trường xuống dưới 68.000 USD.

47:2818 hôm qua

Giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt

Giá Bitcoin bất ngờ vọt lên vùng 74.000 USD, mức cao nhất trong vòng 1 tháng, nhờ dòng tiền vào ETF và lực mua trên thị trường phái sinh, bất chấp căng thẳng Trung Đông vẫn leo thang.

10:14 5/3/2026

Bitcoin không còn như trước

Giá Bitcoin có lúc tăng 6% trong ngày 2/3 bất chấp căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Diễn biến này cho thấy đồng tiền số không còn là “thước đo rủi ro” duy nhất của thị trường.

13:19 3/3/2026

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Ngọc Phương Linh

bitcoin Donald Trump Bitcoin Tiền mã hóa trump tổng thống iran

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Co phieu dau khi lao doc hang loat hinh anh

Cổ phiếu dầu khí lao dốc hàng loạt

57 phút trước 16:19 10/3/2026

0

Trong phiên thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi ngày 10/3 nhờ các nhóm ngành ngân hàng, tiêu dùng, bán lẻ... cổ phiếu dầu khí lại lao dốc hàng loạt.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý