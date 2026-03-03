Bitcoin không còn như trước

Giá Bitcoin có lúc tăng 6% trong ngày 2/3 bất chấp căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Diễn biến này cho thấy đồng tiền số không còn là “thước đo rủi ro” duy nhất của thị trường.

Bitcoin không còn là thước đo rủi ro toàn cầu. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin có lúc tăng vọt 6% lên gần 70.000 USD /BTC hôm qua, qua đó tiến sát vùng cao nhất trong phạm vi dao động gần đây. Các token nhỏ hơn, thanh khoản thấp hơn cũng bật tăng, điển hình như Ethereum tăng hơn 6%.

Giá Bitcoin tăng mạnh trước cú sốc địa chính trị Trung Đông

Hôm 28/2, thị trường tiền số chứng kiến nhịp điều chỉnh dữ dội sau khi Mỹ thông báo bắt đầu chiến dịch ném bom nhằm vào Iran. Sau đó, giá Bitcoin hồi phục thận trọng từ mốc 63.000 USD khi xuất hiện thông tin Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang, nỗi lo ngại lạm phát có thể quay trở lại của Phố Wall đã kéo trái phiếu chính phủ Mỹ giảm giá trong khi giá dầu tăng vọt, qua đó thu hẹp kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất sắp tới. Đồng USD và vàng cũng đi lên trong khi chứng khoán bắt đầu ổn định.

Từ lâu, Bitcoin đã được quảng bá là tài sản mang lại điều mà các thị trường khác không có: Thước đo rủi ro toàn cầu theo thời gian thực 24/24.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm chiến sự tại Trung Đông nổ ra, Bitcoin đã cho thấy nhiều thay đổi. Đồng tiền số này giảm mạnh khi tin tức Mỹ không kích Iran xuất hiện, sau đó giao dịch thất thường rồi quay đầu tăng trở lại. Đến hôm 2/3, giá Bitcoin thậm chí còn cao hơn cả mức trước thời điểm Mỹ - Israel tấn công Iran, gần như không để lại dấu vết nào của tâm lý hoảng loạn hay tháo chạy.

Bitcoin hồi phục dù chiến sự tại Trung Đông leo thang. Ảnh: CoinMarketCap.

Diễn biến này đang phản ánh một xu hướng mới. Sau khi lao dốc khoảng 50% từ đỉnh, giá Bitcoin bị kẹt trong vùng 60.000- 70.000 USD do phần lớn đòn bẩy đã bị loại bỏ kể từ cú sụp đổ của thị trường tiền số hồi tháng 10 năm ngoái. Sự tham gia của nhà đầu tư nhỏ lẻ suy giảm, dòng tiền yếu đi. Khi vị thế đã “nhẹ” hơn, các cú sốc mới tạo ra ít hiệu ứng dây chuyền hơn.

Đáng chú ý, tín hiệu rõ ràng hơn không đến từ chính Bitcoin mà từ các vị thế trên những sàn giao dịch tiền số. Trên Hyperliquid và các nền tảng tương tự, các hợp đồng tương lai vĩnh viễn gắn với hàng hóa như dầu, vàng và bạc tăng mạnh vào cuối tuần, phản ánh xu hướng chuyển sang tài sản phòng hộ truyền thống khi thị trường toàn cầu mở cửa trở lại.

Hướng đi mới của các nhà đầu tư không gây bất ngờ. Tuy nhiên, ngay cả khi khối lượng của các giao dịch này vẫn nhỏ hơn nhiều so với thị trường Bitcoin, sự hiện diện ngày càng lớn của chúng là điều thu hút sự chú ý.

Dòng tiền từ crypto đang chảy sang dầu, vàng, bạc

Trong những tháng gần đây, khi vàng và bạc tăng giá, các nhà đầu tư “thuần crypto” nhanh chóng chuyển sang các hợp đồng liên kết hàng hóa trực tiếp trên nền tảng giao dịch tiền số.

Lượng hợp đồng mở tại các sản phẩm này tiếp tục tăng đều dù quy mô vẫn ở mức khiêm tốn. Theo dữ liệu do Hydromancer tổng hợp, tổng khối lượng giao dịch của hợp đồng vĩnh viễn gắn với bạc trên sàn Hyperliquid đã đạt 28,28 tỷ USD . Hợp đồng gắn với dầu, ra mắt đầu tháng 1, cũng ghi nhận gần 400 triệu USD được sang tay kể từ đó.

Karim Dandashy, nhà giao dịch OTC tại Flowdesk, lưu ý lượng hợp đồng mở của các sản phẩm tương lai liên kết tài sản truyền thống đã đạt “mức cao kỷ lục mới”.

Tuy nhiên, sự dịch chuyển của dòng tiền không phản ánh chiến lược vĩ mô thận trọng. Một phần trong số đó mang đậm tính đầu cơ, cho thấy các nhà đầu tư ưa rủi ro cao có xu hướng xoay vòng sang bất cứ tài sản nào đang biến động mạnh.

Khối lượng hợp đồng mở đối với hợp đồng vĩnh cửu dầu mỏ trên Hyperliquid đạt mức cao kỷ lục. Ảnh: Hydromancer.

Bitcoin không còn độc chiếm sự chú ý trong những thời điểm căng thẳng. Tài sản này giờ đây chỉ là một công cụ trong bộ công cụ đầu cơ rộng lớn và không phải lúc nào cũng là công cụ được quan tâm nhất. Đặc biệt, Bitcoin không còn là thước đo khẩu vị rủi ro duy nhất trong thị trường

Ryan Watkins, đồng sáng lập quỹ đầu tư tiền số Syncracy Capital, cho biết các hợp đồng vĩnh viễn gắn với hàng hóa và cổ phiếu chủ yếu phục vụ nhà giao dịch tiền số thuần túy muốn đầu cơ đa tài sản trên các nền tảng quen thuộc. Gần đây, xu hướng này còn tăng tốc do tiền số hoạt động kém hơn so với cổ phiếu và hàng hóa kể từ sự kiện thanh lý lịch sử ngày 10/10/2025.

Với một thị trường từng được quảng bá là sự lựa chọn thay thế Phố Wall, diễn biến liên quan tới Iran lần này cho thấy thực tế rằng trong những giai đoạn căng thẳng địa chính trị, tín hiệu rõ ràng nhất của thị trường tiền số đang đến từ các công cụ gắn chặt với hệ thống tài chính truyền thống.