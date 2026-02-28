Giá Bitcoin lao dốc sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran

Sau đòn tấn công phủ đầu của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, thị trường tiền số đã bốc hơi 128 tỷ USD vốn hóa. Trong khi đó, Bitcoin có lúc rơi xuống 63.038 USD.

Giá Bitcoin tiếp tục thiệt hại gần 4%. Ảnh: Bitcoin Magazine.

Theo Bloomberg, Bitcoin và một loạt tài sản kỹ thuật số khác đã lao dốc mạnh sau khi Mỹ và Israel tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran ngày 28/2.

Trên sàn tiền số, Bitcoin có thời điểm giảm tới 3,8% xuống còn 63.038 USD /BTC, trong khi Ethereum - đồng tiền mã hóa lớn thứ hai thị trường - mất 4,5% xuống 1.835 USD .

Theo dữ liệu từ CoinGecko, khoảng 128 tỷ USD giá trị vốn hóa đã “bốc hơi” khỏi thị trường tài sản số ngay sau khi thông tin được công bố.

Bitcoin tiếp tục bị bán trước căng thẳng địa chính trị. Ảnh: CoinMarketCap.

Hãng tin Fars cho biết 3 tiếng nổ lớn đã vang lên tại khu vực trung tâm Tehran, đồng thời nhận định nhiều khả năng một số tên lửa đã đánh trúng thủ đô. Truyền hình nhà nước Iran ghi nhận khói dày bốc lên tại nhiều khu vực trong thành phố. Hãng tin AP đưa tin một trong các cuộc tấn công diễn ra gần văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi công bố chiến dịch, đồng thời cho biết nước này dự kiến phải hứng chịu các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đáp trả.

Đối với Bitcoin, đà giảm lần này nối dài chuỗi bán tháo đã kéo dài nhiều tháng trên thị trường tiền mã hóa, bắt đầu không lâu sau khi đồng tiền số lớn nhất thế giới lập đỉnh hơn 126.000 USD vào tháng 10 năm ngoái.