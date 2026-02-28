Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá Bitcoin lao dốc sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran

  • Thứ bảy, 28/2/2026 22:15 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Sau đòn tấn công phủ đầu của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, thị trường tiền số đã bốc hơi 128 tỷ USD vốn hóa. Trong khi đó, Bitcoin có lúc rơi xuống 63.038 USD.

Giá Bitcoin tiếp tục thiệt hại gần 4%. Ảnh: Bitcoin Magazine.

Theo Bloomberg, Bitcoin và một loạt tài sản kỹ thuật số khác đã lao dốc mạnh sau khi Mỹ và Israel tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran ngày 28/2.

Trên sàn tiền số, Bitcoin có thời điểm giảm tới 3,8% xuống còn 63.038 USD/BTC, trong khi Ethereum - đồng tiền mã hóa lớn thứ hai thị trường - mất 4,5% xuống 1.835 USD.

Theo dữ liệu từ CoinGecko, khoảng 128 tỷ USD giá trị vốn hóa đã “bốc hơi” khỏi thị trường tài sản số ngay sau khi thông tin được công bố.

bitcoin anh 1

Bitcoin tiếp tục bị bán trước căng thẳng địa chính trị. Ảnh: CoinMarketCap.

Hãng tin Fars cho biết 3 tiếng nổ lớn đã vang lên tại khu vực trung tâm Tehran, đồng thời nhận định nhiều khả năng một số tên lửa đã đánh trúng thủ đô. Truyền hình nhà nước Iran ghi nhận khói dày bốc lên tại nhiều khu vực trong thành phố. Hãng tin AP đưa tin một trong các cuộc tấn công diễn ra gần văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi công bố chiến dịch, đồng thời cho biết nước này dự kiến phải hứng chịu các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đáp trả.

Đối với Bitcoin, đà giảm lần này nối dài chuỗi bán tháo đã kéo dài nhiều tháng trên thị trường tiền mã hóa, bắt đầu không lâu sau khi đồng tiền số lớn nhất thế giới lập đỉnh hơn 126.000 USD vào tháng 10 năm ngoái.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Ngọc Phương Linh

bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa iran mỹ israel

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

