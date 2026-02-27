Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Lo căng thẳng Mỹ - Iran, Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm nguồn xăng dầu

  • Thứ sáu, 27/2/2026 17:48 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu năm 2026, chủ động ứng phó biến động giá dầu và rủi ro địa chính trị, không để gián đoạn hệ thống.

Bộ Công Thương phát cảnh báo về nguy cơ đứt gãy nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu thô toàn cầu. Ảnh: Việt Linh.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành công văn yêu cầu bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.

Theo đánh giá, xung đột Nga - Ukraine vẫn kéo dài cùng với nguy cơ gia tăng căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là khả năng xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran, có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu thô toàn cầu. Giá dầu thế giới thời gian gần đây biến động tăng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nhập khẩu và cân đối cung cầu xăng dầu trong nước.

Trước tình hình đó, Cục yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, bảo đảm cả về sản lượng và chủng loại. Đồng thời, tuân thủ kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng theo quý đã đăng ký với Bộ Công Thương.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, xây dựng kịch bản ứng phó, đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm cả nguồn trong nước và nhập khẩu.

Đối với các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, công văn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm các nhà máy lọc dầu trong nước vận hành an toàn, ổn định, cung ứng đủ sản lượng theo kế hoạch. Doanh nghiệp cần chủ động phương án bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào, hạn chế rủi ro gián đoạn sản xuất. Trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật, bảo trì hoặc thiếu hụt nguyên liệu ảnh hưởng đến sản lượng, phải báo cáo kịp thời về Cục để có biện pháp điều hành phù hợp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống, từ đầu mối đến cửa hàng bán lẻ. Trong mọi điều kiện, phải bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối, duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

“Doanh nghiệp cần chủ động điều tiết nguồn hàng, chia sẻ hợp lý lợi ích trong hệ thống phân phối, đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu thị trường”, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước lưu ý.

Cơ quan quản lý sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung, giám sát mức dự trữ lưu thông của các thương nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Giá xăng tăng mạnh, đã trên 20.000 đồng/lít

Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.

28:1685 hôm qua

Yêu cầu đảm bảo xăng dầu quanh cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Bộ Công Thương yêu cầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong toàn bộ hệ thống kinh doanh, đặc biệt quanh cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tỉnh lân cận.

16:23 9/2/2026

Sắp có ưu đãi mua nhà cho người thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị góp ý đối với dự thảo Nghị quyết thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp.

22 giờ trước

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

xăng dầu Bộ Công Thương Tiền mã hóa công thương mỹ xung đột

  • Bộ Công Thương

    Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

    Bạn có biết: Bộ Công Thương ban đầu có tên là Bộ Kinh tế, được đổi tên thành Bộ Công thương lần đầu ngày 14/5/1951. Sau nhiều lần chia tách, ngày 31/7/2007 được hợp nhất lại từ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại.

    • Thành lập: 28/8/1945
    • Trụ sở chính: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

'Song' o co phieu dau khi hinh anh

'Sóng' ở cổ phiếu dầu khí

1 giờ trước 17:37 27/2/2026

0

Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí giúp nhiều cổ phiếu như PVD, PVS, OIL, GAS bứt phá, trở thành điểm sáng giữa phiên rung lắc khi VN-Index chỉ nhích nhẹ quanh tham chiếu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý