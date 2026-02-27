Lo căng thẳng Mỹ - Iran, Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm nguồn xăng dầu

Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu năm 2026, chủ động ứng phó biến động giá dầu và rủi ro địa chính trị, không để gián đoạn hệ thống.

Bộ Công Thương phát cảnh báo về nguy cơ đứt gãy nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu thô toàn cầu. Ảnh: Việt Linh.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành công văn yêu cầu bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.

Theo đánh giá, xung đột Nga - Ukraine vẫn kéo dài cùng với nguy cơ gia tăng căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là khả năng xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran, có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu thô toàn cầu. Giá dầu thế giới thời gian gần đây biến động tăng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nhập khẩu và cân đối cung cầu xăng dầu trong nước.

Trước tình hình đó, Cục yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, bảo đảm cả về sản lượng và chủng loại. Đồng thời, tuân thủ kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng theo quý đã đăng ký với Bộ Công Thương.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, xây dựng kịch bản ứng phó, đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm cả nguồn trong nước và nhập khẩu.

Đối với các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, công văn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm các nhà máy lọc dầu trong nước vận hành an toàn, ổn định, cung ứng đủ sản lượng theo kế hoạch. Doanh nghiệp cần chủ động phương án bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào, hạn chế rủi ro gián đoạn sản xuất. Trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật, bảo trì hoặc thiếu hụt nguyên liệu ảnh hưởng đến sản lượng, phải báo cáo kịp thời về Cục để có biện pháp điều hành phù hợp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống, từ đầu mối đến cửa hàng bán lẻ. Trong mọi điều kiện, phải bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối, duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

“Doanh nghiệp cần chủ động điều tiết nguồn hàng, chia sẻ hợp lý lợi ích trong hệ thống phân phối, đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu thị trường”, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước lưu ý.

Cơ quan quản lý sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung, giám sát mức dự trữ lưu thông của các thương nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.