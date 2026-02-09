Yêu cầu đảm bảo xăng dầu quanh cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Bộ Công Thương yêu cầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong toàn bộ hệ thống kinh doanh, đặc biệt quanh cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tỉnh lân cận.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành văn bản đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu tập trung bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo nội dung công văn, cơ quan quản lý nhấn mạnh việc chủ động nguồn cung nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu xăng dầu có xu hướng gia tăng trong dịp Tết. Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được yêu cầu tập trung nguồn lực, xây dựng phương án cung ứng phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hệ thống kinh doanh vận hành ổn định, liên tục, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Đáng chú ý, văn bản yêu cầu đặc biệt đối với các thương nhân có địa bàn phân phối tại TP.HCM, Đồng Nai, khu vực tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tỉnh lân cận. Đây là những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, nhất là trong các ngày cao điểm trước và sau Tết, do đó việc tăng cường bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xung quanh tuyến cao tốc được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại an toàn, thông suốt của người dân.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong toàn bộ hệ thống kinh doanh.

“Trong mọi tình huống, các thương nhân phải cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối, đồng thời bố trí đủ nguồn lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán lẻ thường xuyên, liên tục”, Cục cho biết yêu cầu này nhằm hạn chế nguy cơ đóng cửa, bán hàng cầm chừng hoặc gián đoạn hoạt động tại các cửa hàng xăng dầu trong dịp Tết.

Cơ quan quản lý cho biết việc chủ động bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu không chỉ góp phần ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất, vận tải và lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế. Qua đó, góp phần giữ ổn định mặt bằng thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đón Tết an toàn, thuận tiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục để được xem xét, có giải pháp xử lý phù hợp.