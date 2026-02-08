Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người Việt chi 250 tỷ sắm linh vật ngựa trên sàn TMĐT

  • Chủ nhật, 8/2/2026 10:22 (GMT+7)
Người Việt đã chi hơn 250 tỷ đồng để mua 3 triệu sản phẩm linh vật ngựa trên Shopee và TikTok Shop chỉ trong 6 tuần cận Tết Bính Ngọ 2026.

Người Việt chi tiền mua linh vật Tết Bính Ngọ. Ảnh: Yen Lam.

Theo dữ liệu tổng hợp từ nền tảng Metric.vn, trong giai đoạn từ ngày 15/12/2025 đến 25/1/2026, tổng doanh số phát sinh trên 2 sàn thương mại điện tử ShopeeTikTok Shop đạt khoảng 67.700 tỷ đồng, tăng 9% so với 6 tuần liền trước.

Đáng chú ý, TikTok Shop không chỉ vượt Shopee về quy mô doanh số mà còn ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn gấp đôi đối thủ trong cao điểm mua sắm cận Tết 2026.

Bức tranh tiêu dùng cho thấy nhịp mua sắm trên các sàn TMĐT đang sôi động lên rõ rệt. Chỉ trong 6 tuần trước Tết, tổng doanh số đã xấp xỉ mức ghi nhận của cả giai đoạn 9 tuần giáp Tết năm 2025.

Xét về sản lượng, thị trường đã tiêu thụ khoảng 542 triệu sản phẩm, tăng 5% so với giai đoạn liền trước.

Ở cấp độ ngành hàng, phần lớn nhóm sản phẩm đều duy trì đà tăng trong giai đoạn cận Tết. Các ngành chiếm thị phần lớn nhất vẫn là Sắc đẹp, Thời trang nữ, Nhà cửa - Đời sống, Thời trang nam và Thực phẩm - Đồ uống.

Trong đó, thời trang trẻ em nổi lên như một điểm sáng khi các sản phẩm quần áo Tết cho bé ghi nhận mức tăng trưởng doanh số mạnh mẽ, phản ánh xu hướng chi tiêu ưu tiên cho gia đình trong mùa cao điểm.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự bùng nổ của nhóm sản phẩm linh vật Ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ 2026.

Chỉ tính riêng trên Shopee và TikTok Shop, doanh số các sản phẩm linh vật chào năm mới trong giai đoạn 15/12/2025-25/1/2026 đã vượt 251 tỷ đồng, tăng 77% so với 6 tuần trước đó. Tổng cộng, khoảng 3,4 triệu sản phẩm (+106%) đã được bán ra từ hơn 14.000 gian hàng (+9%).

Theo Metric, nhu cầu mua sắm sản phẩm linh vật ngựa đã tăng mạnh trong khoảng 4-9 tuần trước Tết, đặc biệt rõ nét trên TikTok Shop. Nền tảng này đang chiếm ưu thế khi thị phần doanh số linh vật ngựa cao gần gấp 1,5 lần so với Shopee. Lợi thế đến từ khả năng tiếp thị nhanh, hình thức trình bày sinh động, dễ lan tỏa tới nhiều nhóm khách hàng, cùng danh mục sản phẩm đa dạng, bắt kịp xu hướng tiêu dùng Tết.

Các sản phẩm linh vật ngựa bán chạy nhất tập trung ở nhóm quà tặng và tiêu dùng nhanh như đồ lưu niệm (móc khóa, bao lì xì, ốp điện thoại), quần áo Tết (áo phông đỏ gia đình, đồ Tết cho trẻ em in hình ngựa, áo dài Tết), bên cạnh túi xách, nước hoa, đồ trang trí và lịch. Phần lớn sản phẩm có doanh số cao đều đến từ TikTok Shop, tiếp tục củng cố vai trò dẫn dắt xu hướng mua sắm cận Tết của nền tảng này.

Thị trường thương mại điện tử đang bước sang giai đoạn sàng lọc nhà bán hàng khắc nghiệt khi các sàn tăng phí, thu hẹp ưu đãi để chạy đua tìm kiếm lợi nhuận.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

ngựa Tiền mã hóa Shopee TikTok shopee tiktok shop tmđt

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Shopee

    Shopee

    Shopee là sàn giao dịch thương mại điện tử có trụ sở đặt tại Singapore, thuộc sở hữu của tập đoàn SEA (trước đây là Garena). Shopee được giới thiệu lần đầu tại Singapore vào năm 2015, và hiện đã có mặt tại các quốc gia: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam và Philipines.

    • Thành lập: 2015
    • Trực thuộc: Tập đoàn SEA

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

