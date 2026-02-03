Grab và ShopeeFood gần như vô đối ở Việt Nam

Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng trưởng nhanh nhưng cấu trúc ngày càng cô đặc khi Grab và ShopeeFood gần như chia đôi thị phần, qua đó bỏ xa phần còn lại.

Grab và ShopeeFood nắm trổng cộng 96% thị phần giao đồ ăn Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo báo cáo các nền tảng giao đồ ăn tại Đông Nam Á, công ty nghiên cứu Momentum Works cho biết sau nhiều năm điều chỉnh hậu đại dịch, thị trường giao đồ ăn tại Đông Nam Á đã bước sang giai đoạn trưởng thành hơn và có cấu trúc rõ ràng hơn trong năm 2025.

Tốc độ tăng trưởng GMV của các nền tảng đã vọt lên mức 18% so với cùng kỳ, đạt 22,7 tỷ USD , trong khi các doanh nghiệp dẫn đầu tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn hàng và tăng cường kỷ luật tài chính.

“Ngành giao đồ ăn tại Đông Nam Á tiếp tục mở rộng mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tệp người tiêu dùng. Bước sang năm 2026, chúng tôi kỳ vọng chứng kiến sự hội tụ sâu hơn của các hệ sinh thái số tại Đông Nam Á, với những tác động vượt ra ngoài phạm vi khu vực”, Jianggan Li, Nhà sáng lập kiêm CEO Momentum Works, nhận định.

Cuộc đua song mã của Grab và ShopeeFood

Trong bức tranh chung của thị trường giao đồ ăn Đông Nam Á năm qua, Thái Lan nổi lên như điểm sáng tăng trưởng rõ nét nhất. Với mức tăng 22% so với cùng kỳ, thị trường này bứt tốc nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố: các sáng kiến giảm giá và hỗ trợ chi phí do nền tảng triển khai, cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các “ông lớn”, cùng với việc chính phủ tái áp dụng chương trình đồng chi trả Khon La Khrueng - cơ chế “nhà nước hỗ trợ một nửa” quen thuộc với người tiêu dùng.

Đà tăng của Thái Lan bỏ lại phía sau phần còn lại của khu vực, dù Indonesia, Malaysia và Việt Nam cũng duy trì tốc độ khá cao, dao động quanh mức 18-19%.

Báo cáo của Momentum Works cho thấy tổng giá trị hàng hóa (GMV) của mảng giao đồ ăn tại Việt Nam trong năm 2025 đạt khoảng 2,1 tỷ USD , tăng 19% so với năm trước. Mức tăng này đưa Việt Nam trở thành một trong 2 thị trường tăng trưởng nhanh thứ hai khu vực, ngang với Malaysia, chỉ xếp sau Thái Lan (22%), đồng thời cao hơn mức tăng trưởng bình quân của toàn thị trường Đông Nam Á (18%).

GRAB VÀ SHOPEEFOOD CHIA ĐÔI MẢNG GIAO ĐỒ ĂN TẠI VIỆT NAM Nguồn: Momentum Works. Nhãn Grab ShopeeFood Be Xanh SM Thị phần % 48 48 4 0

Xét về cơ cấu thị phần, thị trường giao đồ ăn Việt Nam đang chứng kiến cuộc cạnh tranh song mã giữa Grab và ShopeeFood. Hai nền tảng dẫn đầu hiện ở thế cân bằng gần như tuyệt đối, khi mỗi bên cùng nắm giữ 48% thị phần. Đà bứt lên của ShopeeFood được đánh giá là bước tiến đáng kể, không chỉ rút ngắn khoảng cách mà còn từng bước xác lập vị thế ngang hàng với Grab tại thị trường Việt Nam.

Ở nhóm phía sau, ứng dụng nội địa be đứng thứ ba với khoảng 4% thị phần. Trong khi đó, Xanh SM, tân binh mới gia nhập lĩnh vực giao đồ ăn, vẫn đang trong giai đoạn đầu thăm dò và mở rộng hiện diện trên thị trường.

Dù ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 19%, Momentum Works cũng lưu ý hoạt động giao đồ ăn tại Việt Nam trong năm qua chịu tác động đáng kể từ các yếu tố ngoại cảnh, điển hình như việc thị trường miền Bắc và miền Trung phải trải qua khoảng 44 ngày chịu ảnh hưởng của các đợt bão lớn và lũ lụt, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và tác động trực tiếp đến tần suất đặt hàng của người tiêu dùng.

Các ứng dụng tranh giành ảnh hưởng

Ở mặt trận cạnh tranh, trật tự thị phần nhìn chung không biến động lớn nhưng vẫn có những dịch chuyển đáng chú ý. Grab tiếp tục giữ vai trò thống lĩnh khi nâng thị phần toàn khu vực từ 53,8% lên 55% trong năm 2025. Trong khi đó, ShopeeFood đã vượt qua Foodpanda, vươn lên vị trí cao hơn trong cuộc đua giành người dùng và đơn hàng, cho thấy sức ép cạnh tranh ngày càng rõ rệt giữa các nền tảng lớn.

Để duy trì đà tăng trưởng, các nền tảng trên toàn khu vực tiếp tục đặt trọng tâm vào các sáng kiến xoay quanh khả năng chi trả, coi đây là đòn bẩy chính để mở rộng tệp khách hàng đại chúng. Chiến lược này khiến giá trị đơn hàng trung bình có xu hướng giảm nhẹ, đổi lại, GMV vẫn tăng nhanh hơn nhờ tần suất đặt hàng cao hơn và số lượng người dùng được mở rộng đáng kể.

QUY MÔ NGÀNH GIAO ĐỒ ĂN VIỆT NAM XẾP THỨ 6 KHU VỰC Nguồn: Momentum Works. Nhãn Indonesia Thái Lan Philippines Malaysia Singapore Việt Nam 2024 tỷ USD 5.4 4.2 2.8 2.6 2.6 1.8 2025

6.4 5.1 3.1 3.1 2.9 2.1

Không dừng lại ở vai trò giao nhận, các nền tảng giao đồ ăn đang từng bước mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang những mắt xích khác trong chuỗi giá trị. Các dịch vụ ăn uống tại chỗ, sản phẩm quảng cáo, cùng những hình thức khám phá dựa trên nội dung và ưu đãi được đẩy mạnh, giúp nền tảng can thiệp sâu hơn vào hành vi tiêu dùng.

Khi dữ liệu được tích lũy ngày càng đầy đủ từ cả hoạt động trực tuyến lẫn ngoại tuyến, vai trò của các ứng dụng giao đồ ăn dần dịch chuyển từ kênh giao dịch thuần túy sang “điều phối nhu cầu” trong toàn bộ hệ sinh thái F&B.

Trong bối cảnh đó, xu hướng hợp nhất tiếp tục được nhìn nhận là tất yếu về mặt cấu trúc. Dù môi trường chính sách và yếu tố chính trị tại Đông Nam Á còn nhiều phức tạp, Momentum Works đánh giá khả năng xuất hiện thêm các thương vụ sáp nhập hoặc rút lui vẫn là khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cạnh tranh suy yếu. Ngược lại, cuộc chơi đang trở nên kỷ luật hơn, khi lợi thế không còn nằm ở mở rộng bằng mọi giá mà ngày càng phụ thuộc vào quy mô, hiệu quả chi phí và mức độ phù hợp với khung pháp lý.