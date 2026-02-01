Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Taxi Vinasun 'bốc hơi' hơn một nửa lợi nhuận

  • Chủ nhật, 1/2/2026 16:13 (GMT+7)
Lợi nhuận sau thuế của Vinasun năm 2025 giảm hơn một nửa so với năm liền trước trong bối cảnh thu nhập khác lao dốc và chi phí lãi vay tiếp tục bào mòn hiệu quả kinh doanh.

Kết quả kinh doanh của Vinasun xuống thấp nhất 4 năm. Ảnh: Văn Nguyện.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, CTCP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (HoSE: VNS) ghi nhận doanh thu thuần quý cuối năm ngoái đạt 214 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ tiết giảm giá vốn, lợi nhuận gộp của “ông lớn” taxi truyền thống phía Nam tăng hơn 8% lên 47 tỷ đồng.

Trong kỳ, các khoản chi phí của Vinasun không biến động đáng kể, chỉ tăng trong khoảng 5-10%. Tuy nhiên, lợi nhuận khác lại sụt giảm mạnh tới 79% xuống còn hơn 5 tỷ đồng. Theo giải trình của doanh nghiệp, đây là nguyên nhân trực tiếp khiến lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 chỉ còn gần 5 tỷ đồng, giảm tới 80%.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy mức chênh lệch chủ yếu đến từ hoạt động thanh lý tài sản cố định và các khoản thu nhập khác bị thu hẹp.

Lũy kế cả năm 2025, Vinasun ghi nhận doanh thu thuần 883 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng, thu hẹp 54%.

Với kết quả này, doanh nghiệp mới hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận sau thuế được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

LỢI NHUẬN VINASUN THẤP NHẤT 4 NĂM
KQKD hàng năm của Vinasun; Nguồn: BCTC DN.
Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Doanh thu thuần tỷ đồng 1006 485 1089 1219 1002 883
Lợi nhuận sau thuế
-211 -277 185 151 84 38

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Vinasun đạt hơn 1.773 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản cố định hữu hình chiếm tỷ trọng lớn với giá trị hơn 1.215 tỷ đồng, gần như không thay đổi, chủ yếu là phương tiện vận tải.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 7% còn 654 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay cũng giảm 10% xuống gần 499 tỷ đồng. Năm vừa rồi, công ty phải trả 33 tỷ đồng chi phí lãi vay, tăng 29% so với năm 2024.

Kết quả kinh doanh đi xuống cũng kéo theo thu nhập của ban lãnh đạo suy giảm. Tổng tiền lương, thưởng của HĐQT và Ban tổng giám đốc Vinasun năm 2025 vào khoảng 6 tỷ đồng, giảm so với mức 6,5 tỷ đồng của năm 2024. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Tạ Long Hỷ nhận thu nhập 573 triệu đồng còn Tổng giám đốc Đặng Thành Duy nhận hơn 882 triệu đồng.

Minh Khánh

