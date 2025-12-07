Con trai ông Đặng Phước Thành muốn mua thêm cổ phiếu Vinasun để đầu tư

Ông Đặng Thành Duy, Tổng giám đốc Vinasun và là con trai cựu Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành, muốn mua 1,5 triệu cổ phiếu VNS với mục đích đầu tư.

Gia đình cựu Chủ tịch Vinasun Đặng Phước Thành đang nắm gần một nửa vốn hãng taxi nổi tiếng. Ảnh: VNS.

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ông Đặng Thành Duy, Tổng giám đốc CTCP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (HoSE: VNS) và là con trai cựu Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành, đã đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu VNS với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 10/12/2025 đến 8/1/2026.

Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Duy tại doanh nghiệp sẽ tăng từ 5,73% lên 7,94%, tương ứng 5,39 triệu cổ phiếu. Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 6/12 của VNS là 9.120 đồng/cổ phiếu, giao dịch này có giá trị khoảng 13,7 tỷ đồng .

Gia đình ông Đặng Thành Duy hiện nắm giữ lượng lớn cổ phần tại Vinasun. Ông Đặng Phước Thành, người giữ cương vị Chủ tịch HĐQT từ năm 2000 cho đến khi rời nhiệm cuối năm 2023, sở hữu 24,92% vốn. Bà Ngô Thị Thúy Vân, mẹ ông Duy, nắm 11,91%. Trong khi đó, con gái ông Duy chỉ sở hữu 25 cổ phiếu.

Nếu thương vụ mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu diễn ra trọn vẹn, nhóm cổ đông gia đình Tổng giám đốc có thể nâng tổng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 44,77% vốn điều lệ Vinasun.

Ông Đặng Thành Duy đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Vinasun từ cuối năm 2023 khi ông Tạ Long Hỷ lên ngồi ghế Chủ tịch HĐQT thay cho ông Đặng Phước Thành. Trước đó, ông Hỷ là Tổng giám đốc, và vị trí điều hành này được chuyển giao cho ông Duy - người giữ vai trò Phó tổng giám đốc.

Trên thị trường, cổ phiếu VNS giảm khoảng 6% trong 3 tháng gần nhất nhưng nhìn chung vẫn đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Thanh khoản bình quân ở mức thấp, dưới 30.000 cổ phiếu mỗi phiên. Trong năm, mã chứng khoán này từng vượt mệnh giá vào cuối tháng 7, đạt 10.700 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong 1,5 năm, trước khi giảm trở lại và duy trì dưới mệnh giá cho đến hiện tại.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2025, "ông lớn" taxi phía Nam ghi nhận doanh thu thuần hơn 668 tỷ đồng , giảm 14% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 33 tỷ đồng , giảm 44%.

Năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 977 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 54 tỷ đồng . Sau 3 quý, Vinasun đã hoàn thành 68,4% kế hoạch doanh thu và 62% mục tiêu lợi nhuận năm.