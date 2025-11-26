Chủ tịch một tập đoàn công nghệ gom gần 5,5 triệu cổ phiếu Vinasun

Thành viên HĐQT Vinasun Lê Hải Đoàn bất ngờ đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS, động thái có thể đưa nhóm cổ đông liên quan nâng tỷ lệ sở hữu lên sát ngưỡng 25%.

Nhóm cổ đông liên quan ông Lê Hải Đoàn nắm 25% vốn Vinasun. Ảnh: VNS.

Ông Lê Hải Đoàn, Thành viên HĐQT CTCP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (HoSE: VNS), vừa gửi thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đăng ký, ông Đoàn muốn mua gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng cả phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, kéo dài từ ngày 1 đến 30/12.

Nếu hoàn tất, ông Đoàn sẽ nâng sở hữu tại Vinasun từ gần 4,3 triệu cổ phiếu lên hơn 9,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ tăng từ 6,31% lên 13,6% vốn doanh nghiệp.

Báo cáo cũng cho thấy CTCP Tập đoàn Hipt, nơi ông Đoàn giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật, đang sở hữu gần 2,5 triệu cổ phiếu VNS (tỷ lệ 3,64%). Trong khi đó, CTCP VBP - nơi ông Đoàn làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật - nắm gần 5,3 triệu cổ phiếu VNS, tương đương 7,77% vốn.

Như vậy, nếu giao dịch mua nói trên thành công, tổng tỷ lệ sở hữu của ông Đoàn và các bên liên quan sẽ tăng từ hơn 12 triệu cổ phiếu (17,7%) lên gần 17 triệu cổ phiếu, tương ứng xấp xỉ gần 25%.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, "ông lớn" taxi phía Nam ghi nhận doanh thu thuần hơn 668 tỷ đồng , giảm 14% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 33 tỷ đồng , giảm 44%.

Năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 977 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 54 tỷ đồng . Sau 3 quý, Vinasun đã hoàn thành 68,4% kế hoạch doanh thu và 62% mục tiêu lợi nhuận năm.