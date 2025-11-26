Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch một tập đoàn công nghệ gom gần 5,5 triệu cổ phiếu Vinasun

  • Thứ tư, 26/11/2025 11:21 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Thành viên HĐQT Vinasun Lê Hải Đoàn bất ngờ đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS, động thái có thể đưa nhóm cổ đông liên quan nâng tỷ lệ sở hữu lên sát ngưỡng 25%.

Nhóm cổ đông liên quan ông Lê Hải Đoàn nắm 25% vốn Vinasun. Ảnh: VNS.

Ông Lê Hải Đoàn, Thành viên HĐQT CTCP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (HoSE: VNS), vừa gửi thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đăng ký, ông Đoàn muốn mua gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng cả phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, kéo dài từ ngày 1 đến 30/12.

Nếu hoàn tất, ông Đoàn sẽ nâng sở hữu tại Vinasun từ gần 4,3 triệu cổ phiếu lên hơn 9,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ tăng từ 6,31% lên 13,6% vốn doanh nghiệp.

Báo cáo cũng cho thấy CTCP Tập đoàn Hipt, nơi ông Đoàn giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật, đang sở hữu gần 2,5 triệu cổ phiếu VNS (tỷ lệ 3,64%). Trong khi đó, CTCP VBP - nơi ông Đoàn làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật - nắm gần 5,3 triệu cổ phiếu VNS, tương đương 7,77% vốn.

Như vậy, nếu giao dịch mua nói trên thành công, tổng tỷ lệ sở hữu của ông Đoàn và các bên liên quan sẽ tăng từ hơn 12 triệu cổ phiếu (17,7%) lên gần 17 triệu cổ phiếu, tương ứng xấp xỉ gần 25%.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, "ông lớn" taxi phía Nam ghi nhận doanh thu thuần hơn 668 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 33 tỷ đồng, giảm 44%.

Năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 977 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 54 tỷ đồng. Sau 3 quý, Vinasun đã hoàn thành 68,4% kế hoạch doanh thu và 62% mục tiêu lợi nhuận năm.

Chủ tịch Grab nói gì về việc cạnh tranh với Xanh SM, VinFast?

Chủ tịch Grab khẳng định không lo bị Xanh SM hay VinFast vượt mặt, thậm chí xem VinFast như “chất xúc tác” giúp Grab tăng trưởng trong cuộc đua xe điện tại Việt Nam.

17:25 16/11/2025

Doanh nghiệp sắp được thay đổi mục đích sử dụng vốn trái phiếu

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang đề xuất cơ chế cho phép doanh nghiệp được điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trái phiếu, mở đường gỡ vướng cho dòng vốn trái phiếu.

16 giờ trước

Kinh tế số Việt Nam có thể đạt 39 tỷ USD năm nay

Nền kinh tế số Việt Nam được dự báo cán mốc 39 tỷ USD trong năm nay, tăng tốc mạnh nhờ trụ cột thương mại điện tử, bùng nổ giao dịch số và mức độ ứng dụng AI cao nhất Đông Nam Á.

22 giờ trước

Minh Khánh

vinasun taxi Tiền mã hóa cổ phiếu vns lê hải đoàn

Dong thai la cua Novaland hinh anh

Động thái lạ của Novaland

12 phút trước 15:45 26/11/2025

0

Novaland dự kiến thực hiện 2 động thái cơ cấu lại vốn tại Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega: vừa tăng vốn góp, vừa thoái vốn tại công ty này.

