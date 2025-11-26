Doanh nghiệp sắp được thay đổi mục đích sử dụng vốn trái phiếu

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang đề xuất cơ chế cho phép doanh nghiệp được điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trái phiếu, mở đường gỡ vướng cho dòng vốn trái phiếu.

Doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động từ trái phiếu nếu thỏa mãn các điều kiện. Ảnh: Nam Khánh.

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định quy định về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo ban soạn thảo, hiện nay chưa có quy định về việc doanh nghiệp được thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu, dẫn đến vướng mắc trong thực tiễn khi doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh nhằm tối ưu dòng tiền, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thực tế cho thấy vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện một số tổ chức tín dụng chưa tuân thủ quy định khi phát hành và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, có ngân hàng dùng tiền huy động từ trái phiếu để cho vay ngắn hạn, trong khi phương án công bố ban đầu là phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn.

Với đề xuất mới, doanh nghiệp được điều chỉnh phương án sử dụng vốn khi thỏa mãn 2 điều kiện: được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp thông qua và số người sở hữu đại diện cho trên 65% trái phiếu cùng loại chấp thuận.

Doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ phải công bố thông tin bất thường về việc thay đổi phương án sử dụng vốn.

Dự thảo cũng bổ sung quy định nguồn vốn từ phát hành trái phiếu phải được doanh nghiệp theo dõi riêng. Trường hợp vốn được giải ngân theo tiến độ, doanh nghiệp phải trình bày kế hoạch sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi tại phương án phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc thông qua.

Theo thống kê đến hết tháng 6, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 9,8% GDP năm ngoái, tương đương khoảng 1,13 triệu tỷ đồng .

Trong 10 tháng đầu năm nay, giá trị phát hành mới đạt hơn 441.000 tỷ đồng , gấp khoảng 1,4 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổ chức tín dụng chiếm hơn 66% khối lượng phát hành, doanh nghiệp bất động sản khoảng 26% và các lĩnh vực khác chiếm phần còn lại. Lãi suất bình quân khoảng 7,23%/năm.