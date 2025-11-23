Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sếp Hòa Phát cầm cố 58 triệu cổ phiếu cho công ty nông nghiệp đi vay

  • Chủ nhật, 23/11/2025 09:45 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Gần 58 triệu cổ phiếu HPG của Chủ tịch Trần Đình Long và các lãnh đạo chủ chốt được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay của Nông nghiệp Hòa Phát.

Hòa Phát thu hàng nghìn tỷ đồng từ mảng nông nghiệp mỗi năm. Ảnh: Nam Khánh.

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) vừa công bố bản cáo bạch IPO, hé lộ việc nhiều lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) sử dụng cổ phiếu HPG thuộc sở hữu cá nhân để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay của Nông nghiệp Hòa Phát và các công ty thành viên.

Cụ thể, tổng lượng cổ phiếu HPG được thế chấp lên tới hơn 57,6 triệu đơn vị. Với thị giá khoảng 27.400 đồng/cổ phiếu, giá trị thị trường khối tài sản đảm bảo ước đạt khoảng 1.579 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với quy mô nợ vay ngắn hạn hiện tại của Nông nghiệp Hòa Phát.

Theo cơ cấu chi tiết, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long đã dùng 12,3 triệu cổ phiếu HPG để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng cho Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên và Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước tại Vietcombank - Chi nhánh Thành Công.

Người đóng góp tài sản lớn nhất là Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn, với 41,2 triệu cổ phiếu HPG được thế chấp cho các khoản vay của nhóm công ty chăn nuôi bò và thương mại. Bên cạnh đó, ông Chu Quân dùng 4 triệu cổ phiếu HPG làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai.

Tính đến ngày 30/9, Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận tổng nợ phải trả gần 1.600 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn đạt hơn 1.035 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ chỉ sau 9 tháng.

Phần lớn nguồn vay được sử dụng cho vốn lưu động, đặc biệt là hàng tồn kho - khoản mục chiếm khoảng 33% tổng tài sản, tương đương gần 1.500 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí dở dang của đàn heo và bò đang trong chu kỳ chăn nuôi.

Nhờ quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, Nông nghiệp Hòa Phát duy trì lượng tiền và tương đương tiền khá dồi dào, đạt gần 570 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp đảm bảo thanh khoản trong bối cảnh đầu tư lớn cho chăn nuôi.

Những năm gần đây, mảng nông nghiệp đã trở thành một trong những lĩnh vực đóng góp lớn thứ hai về doanh thu và lợi nhuận cho "vua thép", chỉ đứng sau lĩnh vực thép, vốn là ngành cốt lõi.

9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Nông nghiệp Hòa Phát đạt 6.259 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.297 tỷ đồng, tăng mạnh 88%. Tính đến cuối quý III/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt 2.550 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 4.500 tỷ đồng.

Hòa Phát dự kiến lợi nhuận ròng của Nông nghiệp Hòa Phát trong năm 2025 sẽ đạt khoảng 1.600 tỷ đồng, tương ứng với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 6.274 đồng.

Minh Khánh

cổ phiếu lãnh đạo hòa phát Tiền mã hóa Phát Đạt hòa phát nông nghiệp heo trần đình long hpa

